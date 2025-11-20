Koncerttel emlékeznek Fischer Annie zongoraművészre

A Ránki család közreműködésével megvalósuló koncerttel emlékeznek Fischer Annie háromszoros Kossuth-díjas zongoraművészre halálának 30. évfordulóján, november 27-én az Óbudai Társaskörben - tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint Fischer Annie a felvételein keresztül még ma is hatással van a hallgatóságra, és alig telik el év, hogy ne adnák ki valahol egy-egy ritka koncertjét.

Az Óbudai Társaskör minden évben megemlékezik a 20. század egyik legnagyobb művészegyéniségéről, olyan neves művészek részvételével, akik még személyesen is ismerték őt.

A koncerten közreműködő fiatal vendégművészek pedig azt mutatják be, hogy számukra mit jelent a Liszt Ferenc, Thomán István, Dohnányi Ernő által képviselt magyar zongoraiskola - írták a sajtóanyagban.

Hozzáfűzték, hogy az idei, november 27-i emlékkoncerten a hagyományt méltón ápoló Ránki családé lesz a színpad. A műsor első felében Székely György zenei szakíró beszélget Klukon Edit és Ránki Dezső zongoraművészekkel, majd Ránki Fülöp előadásában hallhatja a közönség Kodály Zoltán Marosszéki táncok című kompozícióját és Liszt h-moll szonátáját.

