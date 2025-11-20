Eros Ramazzotti új albummal ünnepli 40 éves pályafutását

Pénteken jelenik meg Eros Ramazzotti Una Storia Importante (Egy fontos történet) című új albuma, amellyel az olasz popsztár pályafutásának négy évtizedét ünnepli.

A római születésű énekes, dalszövegíró pályafutása 1984-ben a San Remó-i fesztivállal kezdődött, amikor megnyerte az új felfedezettek versenyét.

Az azóta eltelt négy évtizedben több mint 80 millió lemezét vásárolták meg. A pénteken megjelenő új stúdióalbumon 15 dal szerepel, köztük korábban meg nem jelent számok, de előző sikerszámainak új feldolgozásai is hallhatók. Egy új szerzemény, az Il mio giorno preferito (Kedvenc napom) című szám, amelyet már a lemez megjelenése előtt kiadtak, rögtön az olasz rádiós slágerlisták csúcsára ugrott.

A 62 éves Ramazzotti számos vendégművészt, olaszokat és külföldieket is meghívott a stúdióba. Mások mellett Andrea Bocelli is az előadók között van, és lányának írt, L'Aurora (Auróra) című slágerét az albumon Alicia Keysszel énekli el újra. Az olasz énekesnővel, Elisával pedig a Buona Stelle című duettet adja elő, amely eddig csak koncerteken hangzott el.

Az olasz popsztár a lemez megjelenésével együtt egy nagyszabású világkörüli turnét is bejelentett. Az Una Storia Importante World Tour 2026 februárjában Párizsban indul és november végéig mintegy ötven várost, köztük áprilisban Budapestet is érinti majd.