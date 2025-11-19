Kultúra
Fesztivállal és egész éves programsorozattal ünneplik Kurtág György 100. születésnapját
A Müpában február 18-án lesz a premierje a Kurtág-töredékek című filmnek
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az eseménysorozat szerdai budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a kormány biztosítja a Kurtág100 finanszírozását, hogy Kurtág György 100. születésnapját méltó programsorozattal ünnepeljük meg. Elmondta: a rendezvénysorozat megvalósítását 342 millió forinttal támogatják.
Kitért arra is, hogy az egész éves ünnepségsorozat számos programmal, köztük filmbemutatóval várja a közönséget, többek között a Müpában és a Zeneakadémián, valamint Győrben, Szombathelyen, Pécsen és Szegeden.
„Kurtág György a legfiatalabb magyar művész, mert fiatal az, akinek van merészsége úgy meghaladni a hagyományok konvencióit, hogy nem megtagadja, hanem értékeit megőrizve újraépíti azokat” - fogalmazott a miniszter.
Gőz László, a BMC igazgatója elmondta: a Müpában február 18-án lesz a premierje a Kurtág-töredékek című filmnek. Kurtág György születésnapján, február 19-én Víkingur Ólafsson és Várdai István közreműködésével, a Danubia Zenekar előadásában hallhatja a közönség az életmű sarokköveit. Másnap tartják a zeneszerző új operája, a Die Stechardin ősbemutatóját Maria Husmann és a Keller András vezette Concerto Budapest előadásában.
Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója Nagy Dénes 2021 és 2025 között készült dokumentumfilmjéről szólva úgy fogalmazott: a Kurtág-töredékek gyönyörű és izgalmas portréfilm, amely közelebb hozza a nézőhöz Kurtág Györgyöt.
A Müpában tartott premiert pódiumbeszélgetés követi Víkingur Ólafsson, Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl és Nagy Dénes részvételével.
A vezérigazgató elmondta: február 19-én Víkingur Ólafsson izlandi zongoraművész köszönti Kurtág Györgyöt, aki a Müpában az évad művésze, három koncertje lesz, és ezen a nagy ünnepen is fellép.
Felidézte: Kurtág György Fin de partie című egyfelvonásos operájának ősbemutatója a milánói Scalában volt, Amszterdamban is bemutatták, a Müpában pedig egyszerűsített változatban láthatta a közönség. Hozzátette: most megszületett a Kurtág György kamaraoperája, a darab felesége, Kurtág Márta és az ő párbeszéde. A Die Stechardin című opera régi szerelmi történetet elevenít fel, bemutatva az örök szerelmet.
Kitért arra, hogy a Müpában fotókiállítás is lesz, ahol Felvégi Andrea Kurtág György portréiból válogatnak.
A fesztivál programját ismertetve Gőz László elmondta: a Zeneakadémián Kikucsi Hiromi (Hiromi Kikuchi) és Haki Ken (Ken Hakii) játssza a számukra írt két darabot a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, ifj. Kurtág György az ünnepelttel közösen komponált művüket szólaltatja meg, Juliane Banse és Keller András pedig a Kafka-töredékekkel zárja a fesztivált.
A BMC koncerttermében tartott kamaraesteken olyan neves művészek lépnek fel, mint Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl, Steven Isserlis, Csalog Gábor, Fejérvári Zoltán, Perényi Miklós, Rohmann Ditta, Várjon Dénes vagy a Kelemen Kvartett. A koncertteremben szólalnak meg Kurtág legfontosabb vokális ciklusai is: Jőrös Andrea, Haja Zsolt és az UMZE Kamaraegyüttes műsorán az Ahmatova- és Pilinszky-dalok, míg a SWR Vokalensemble koncertjén a Csüggedés és keserűség dalai kapják a főszerepet.
A fesztivál koncertjein Kurtág György alkotásai mellett elhangzanak a hozzá közel álló nagy elődök – Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Bartók Béla és Ligeti György – darabjai is.
A fesztivál sajtóanyaga szerint a zeneszerző műfajokon túlmutató hatásáról a Moment’s Notice Trió és a Modern Art Orchestra koncertje tanúskodik a Magyar Zene Házában. A Zene Háza Hangdómjában Kurtág György rajzai különleges audiovizuális előadáson lépnek párbeszédre zenéjével.
A Kurtág-univerzum bemutatását a Kurtág-perspektívák című zenetörténeti konferencia és szimpózium, valamint a Zenetudományi Intézet gondozásában megvalósuló Jelek, játékok, üzenetek című kiállítás teszi teljessé.
A fesztivál teljes programja a https://100.kurtag.hu/ oldalon érhető el.