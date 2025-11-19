Fesztivállal és egész éves programsorozattal ünneplik Kurtág György 100. születésnapját. A Budapest Music Center (BMC) szervezésében február 15. és 28. között megvalósuló fesztiválon nemzetközi sztárok és a hazai kortárszenei élet meghatározó előadói mutatják be a zeneszerző életművének keresztmetszetét Budapest legfontosabb klasszikus zenei koncerthelyszínein.

Kurtág György zeneszerző és zongoraművész 100. születésnapját fesztivállal és egész éves programsorozattal ünneplik

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az eseménysorozat szerdai budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a kormány biztosítja a Kurtág100 finanszírozását, hogy Kurtág György 100. születésnapját méltó programsorozattal ünnepeljük meg. Elmondta: a rendezvénysorozat megvalósítását 342 millió forinttal támogatják.

Kitért arra is, hogy az egész éves ünnepségsorozat számos programmal, köztük filmbemutatóval várja a közönséget, többek között a Müpában és a Zeneakadémián, valamint Győrben, Szombathelyen, Pécsen és Szegeden.

„Kurtág György a legfiatalabb magyar művész, mert fiatal az, akinek van merészsége úgy meghaladni a hagyományok konvencióit, hogy nem megtagadja, hanem értékeit megőrizve újraépíti azokat” - fogalmazott a miniszter.

Gőz László, a BMC igazgatója elmondta: a Müpában február 18-án lesz a premierje a Kurtág-töredékek című filmnek. Kurtág György születésnapján, február 19-én Víkingur Ólafsson és Várdai István közreműködésével, a Danubia Zenekar előadásában hallhatja a közönség az életmű sarokköveit. Másnap tartják a zeneszerző új operája, a Die Stechardin ősbemutatóját Maria Husmann és a Keller András vezette Concerto Budapest előadásában.

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója Nagy Dénes 2021 és 2025 között készült dokumentumfilmjéről szólva úgy fogalmazott: a Kurtág-töredékek gyönyörű és izgalmas portréfilm, amely közelebb hozza a nézőhöz Kurtág Györgyöt.

A Müpában tartott premiert pódiumbeszélgetés követi Víkingur Ólafsson, Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl és Nagy Dénes részvételével.

A vezérigazgató elmondta: február 19-én Víkingur Ólafsson izlandi zongoraművész köszönti Kurtág Györgyöt, aki a Müpában az évad művésze, három koncertje lesz, és ezen a nagy ünnepen is fellép.

Felidézte: Kurtág György Fin de partie című egyfelvonásos operájának ősbemutatója a milánói Scalában volt, Amszterdamban is bemutatták, a Müpában pedig egyszerűsített változatban láthatta a közönség. Hozzátette: most megszületett a Kurtág György kamaraoperája, a darab felesége, Kurtág Márta és az ő párbeszéde. A Die Stechardin című opera régi szerelmi történetet elevenít fel, bemutatva az örök szerelmet.

Kitért arra, hogy a Müpában fotókiállítás is lesz, ahol Felvégi Andrea Kurtág György portréiból válogatnak.

A fesztivál programját ismertetve Gőz László elmondta: a Zeneakadémián Kikucsi Hiromi (Hiromi Kikuchi) és Haki Ken (Ken Hakii) játssza a számukra írt két darabot a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, ifj. Kurtág György az ünnepelttel közösen komponált művüket szólaltatja meg, Juliane Banse és Keller András pedig a Kafka-töredékekkel zárja a fesztivált.

A BMC koncerttermében tartott kamaraesteken olyan neves művészek lépnek fel, mint Pierre-Laurent Aimard, Benjamin Appl, Steven Isserlis, Csalog Gábor, Fejérvári Zoltán, Perényi Miklós, Rohmann Ditta, Várjon Dénes vagy a Kelemen Kvartett. A koncertteremben szólalnak meg Kurtág legfontosabb vokális ciklusai is: Jőrös Andrea, Haja Zsolt és az UMZE Kamaraegyüttes műsorán az Ahmatova- és Pilinszky-dalok, míg a SWR Vokalensemble koncertjén a Csüggedés és keserűség dalai kapják a főszerepet.

A fesztivál koncertjein Kurtág György alkotásai mellett elhangzanak a hozzá közel álló nagy elődök – Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Bartók Béla és Ligeti György – darabjai is.

A fesztivál sajtóanyaga szerint a zeneszerző műfajokon túlmutató hatásáról a Moment’s Notice Trió és a Modern Art Orchestra koncertje tanúskodik a Magyar Zene Házában. A Zene Háza Hangdómjában Kurtág György rajzai különleges audiovizuális előadáson lépnek párbeszédre zenéjével.

A Kurtág-univerzum bemutatását a Kurtág-perspektívák című zenetörténeti konferencia és szimpózium, valamint a Zenetudományi Intézet gondozásában megvalósuló Jelek, játékok, üzenetek című kiállítás teszi teljessé.

A fesztivál teljes programja a https://100.kurtag.hu/ oldalon érhető el.