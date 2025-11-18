2025. december 7., vasárnap

Kultúra

Tematikus artistanap Veresegyházán

Hankó Balázs elmondta: A magyar cirkuszművészet világszenzáció

MH/MTI
 2025. november 18. kedd. 17:11
Veresegyházon, a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban indul a Cirkuszkommandó, a tematikus artistanap – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) vezetője kedden Veresegyházon.

Tematikus artistanap Veresegyházán
Hankó Balázs kiemelte, hogy a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumban indul a Cirkuszkommandó, a tematikus artistanap
Fotó: Facebook/Hankó Balázs

Hankó Balázs a gimnáziumban elmondta, hogy a Fővárosi Nagycirkusz 25 helyszínen tart tematikus artistanapot.

A magyar cirkuszművészet világszenzáció – közölte.

Hankó Balázs elmondta, hogy a cirkuszművészet többféle értéket közvetít, ilyen például az állatok révén a felelős állattartás, de az „életünkben talán a legnehezebb pont az egyensúlyok megtartása, például a munka és a munka között, vagy a munka és a szabadidő között, amit az artisták mutatnak meg”. Hozzátette, „ha megkérdezzük mindazokat a művészeket, akik ma föllépnek, hogy egy-egy mosolyogva előadott produkció mögött mi van, akkor azt a választ kaphatjuk, hogy munka, koncentráció, felelősségvállalás, gyakorlás, kitartás, alázat és egy megtartó közösség.”

A miniszter azt mondta, hogy ezek az értékek azok, amelyek „minket az életünkben megtartanak”.

