Hétköznapi passiójátékkal búcsúzik Seregi Zoltán a Békéscsabai Jókai Színháztól

A Nikosz Kazantzakisz regénye alapján készült Látni a láthatatlant – hétköznapi passiót állítja utoljára igazgatóként színpadra Seregi Zoltán november 21-én a Békéscsabai Jókai Színházban - derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Nikosz Kazantzakisz Akinek meg kell halnia című regényét Pozsgai Zsolt író alakította ma is érvényes drámává. A történet a XX. század elején szinte megjövendöli azt a sok szörnyűséget és tragédiát, amelyet a hitét és emberségét elvesztő világ önmaga ellen elkövetett - mondta az olvasópróbán Seregi Zoltán.

„Komoly vallási kérdéseket feszegető, valódi társadalmi problémákkal foglalkozó előadásra számíthat a közönség; egy csodálatos történetre, felemelő és rettenetes gondolatokkal, borzalmas és megejtő emberi tulajdonságokkal, váratlan fordulatokkal és karakterváltozásokkal, őrült szenvedélyekkel teli színpadi alakokkal. A történet alapkérdése, hogyan viszonyulnak az egyes szereplők Krisztushoz, hogyan veszik komolyan a kereszténység tanítását és gyakorlását. Az egyetemes kultúra részének tekintik csupán, egy gyönyörű, ám soha meg nem valósítható álomnak, amit a valóságban nem kell komolyan venni; vagy pedig olyan tanításnak, amely képes arra, hogy alapjaiban formálja át a lelkünket, megváltoztatva így az egész világot”- fogalmazott a Jászai Mari-díjas rendező.

A történet a 20. század elején játszódik, egy török megszállás alatt álló görög faluban, közvetlenül húsvét után. A hagyományoknak megfelelően a lakók elhatározzák, hogy a következő húsvéton egy passiójátékot adnak elő, és azért kezdik el egy csaknem évvel korábban a felkészülést, hogy mindenkinek legyen ideje azonosulni a szerepével. Egy másik görög faluból azonban a törökök miatt menekültek érkeznek és bebocsátást kérnek. Megvalósulhatna a krisztusi szeretet és áldozatvállalás; ugyanakkor az emberi gyarlóság, a megfelelési kényszer minden szereplőt a passiójátékbeli szerepére kényszerít, a falusiak azonossá válnak szerepükkel.

Igaz-Juhász Katalin díszletei és Vesztergombi Anikó jelmezei görögös hangulatot árasztanak. A zenéért Rázga Áron, a koreográfiáért ifj. Mlinár Pál felel.

A főbb szerepekben Tege Antal, Besztercey Attila, Lénárt László, Lévai Attila és Katkó Ferenc láthatók; Manoliosz, a fiatal pásztor – akire a passiójátékban Krisztus szerepét bízzák – szerepében a Színház- és Filmművészeti Egyetem ötödéves hallgatója, Holló Patrik Albert tűnik fel.

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.