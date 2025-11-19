Csütörtökön kerül a magyar mozikba a Sárkányok Kabul felett

A Sárkányok Kabul felett című akciófilm bemutatja, ahogy a Magyar Honvédség több mint 500 embert, köztük majdnem 200 gyermeket kiszabadít az ostromlott nagyvárosból. Az akciófilm a Magyar Honvédség napokon át tartó, 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel, a Sámán Pajzs fedőnevű katonai műveletet hozza átélhető közelségbe.

A Sárkányok Kabul felett című háborús akciófilm stábtagjai a díszbemutatón a fővárosi Aréna Plázában 2025. november 18-án. A mozikban november 20-án debütáló film a Sámán Pajzs fedőnevű katonai műveletet, azaz a Magyar Honvédség 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel

Hősök napjainkban is születnek, de kevesebbet hallunk és tudunk róluk - hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a film keddi díszbemutatója előtt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy 2021-ben egy taktikailag mindenképpen rossz amerikai döntés hatására egy elkapkodott kivonulás miatt a Magyar Honvédségnek Afganisztánból egy szinte lehetetlen helyzetben kellett helyt állnia, amit példásan megoldott.

A műveletben olyan hősök vettek részt, akiknek a története mindannyiunk számára fontos, egyúttal megmutatja azt a hadsereget, amely itt van velünk, élő és magas színvonalon teljesíti a feladatát - mutatott rá Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A miniszter azt mondta: reményei szerint a film nagy élményt fog nyújtani a nézőknek, akik ezúttal akcióban láthatják majd a magyar katonákat. Rámutatott arra, hogy hosszú gyakorlásra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben, ilyen nyomás alatt és mérhetetlen felelősség mellett a magyar katonák helyt tudjanak állni, és ennek a súlyát a Sárkányok Kabulban című film vissza fogja adni.

Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint a magyar filmipar azt a szaktudását, amelyet a nemzetközi produkciókban megszerzett, ebben a filmben tudta kamatoztatni. A Sárkányok Kabul felett nem Afganisztánban forgott, hanem Magyarországon kellett megteremteni a kabuli hangulatot és a feszültséget - közölte.

Káel Csaba szerint azért nem született még Magyarországon igazi akciófilm, mert nagyon költséges műfaj, és nagyon magasak az elvárások a sok ilyen jellegű amerikai alkotás miatt, amelyek az amerikai hadsereg vagy a tengerészgyalogság szakértelmével készültek. "Nagyon sok mindennek össze kellett állnia, hogy végül összejöjjön ez az akciófilm" - hangsúlyozta.

Káel Csaba szerint Sárkányok Kabul felett abban is egyedi, hogy a NFI mellett koprodukciós partnerek, köztük az MTVA is támogatta a megvalósulását.

A filmben nagy szerepet kap a hősiesség, bajtársiasság, segítőkészség, de a legfontosabb üzenete mégis csak a hazaszeretet, hogy egymásért mennyi mindenre vagyunk képesek - mutatott rá a filmügyi kormánybiztos, aki szerint már most nagy a külföldi érdeklődés a magyar akciófilm iránt.

Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója elmondta: a közmédia számára is lényeges volt, hogy elkészüljön ez a film, amelyben egy nemzet fog össze, de egyúttal megmutatja a Magyar Honvédség erejét is. A közmédia számára kiemelten fontos, hogy olyan alkotások szülessenek, amelyek szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és értéket is közvetítenek - tette hozzá a vezérigazgató.

Papp Dániel beszélt arról is, hogy a közmédia nézői elsőként nyerhetnek betekintést a magyar akciófilm gyártásának kulisszái mögé. Kizárólag a Duna, a Duna World és az M5 csatornán lesz látható az akciódráma werkfilmje, amely részletesen bemutatja az alkotás létrejöttét: a katonai kiképzésektől a monumentális díszleteken át a filmes szakemberek munkájáig.

A werkfilm országos tévépremierje november 19-én, szerdán 21 órakor lesz a Duna csatornán, majd ugyanitt szombaton 11:30-kor a werkfilm ismétlését láthatják a nézők. Ezután november 28-án, pénteken 21 órától az M5 kulturális csatornán, december 5-én, pénteken 18 órától a Duna World nemzetközi csatornán lesz látható az akciófilm készítését bemutató dokumentumfilm.

A Sárkányok Kabul felett a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Szupermodern Stúdió gyártásában, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szakmai támogatásával készült, a Sárkányok Produkció Kft. és az MTVA koprodukciós partnerségével.

A film producere Lajos Tamás, rendezője Dyga Zsombor, forgatókönyvírója Horváth Áron, operatőre Dobos Tamás, vágója Barsi Béla és Hack Júlia. Jászberényi Gábor és Mészáros Blanka mellett a további szerepekben Borovics Tamás, Hajmási Dávid, Dietz Gusztáv, Trokán Nóra, Ertl Zsombor és Stohl András látható.