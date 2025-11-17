Tarol a Kék Pelikan

Az Európai animációs díjakat a Tallinni Black Nights Nemzetközi Filmfesztiválon adták át vasárnap este – olvasható a közleményben, amelyben kiemelték, hogy a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Kék Pelikant több mint 26 ezren látták a hazai mozikban, számos filmklub vetíti, nézhető a Filmión, és világszerte rangos díjakkal jutalmazták az elmúlt két évben.

„A díjat egy olyan film kapta, amely elegánsan ötvözi az animációt és a dokumentumfilmet, és bevonja a közönséget. Bár személyes történet, a film egy Magyarország és Európa történelmében fontos pillanatot közvetít, miközben emlékeztet a szabadság jelentőségére” – idézték a sajtóanyagban az animációs szakemberekből álló nemzetközi zsűri indoklását.

Az első magyar animációs dokumentumfilm, a Kék Pelikan az 1990-es évek vonatjegyhamisítási botrányát szórakoztató formában feldolgozó, rendszerkritikus és heistfilmes elemeket felvonultató, korabeli magyar slágerekkel teli alkotás, amelyben a valós, saját hangjukon megszólaló szereplők mellett Lévai Norman, Tegyi Kornél, Kenéz Ágoston, Börcsök Olivér, Rujder Vivien, Olasz Renátó, Thuróczy Szabolcs, Csőre Gábor, Trokán Nóra és Csoma Judit is hallhatók. A rendszerváltás utáni időszak megidézését olyan ismert magyar zenekarok biztosítják, mint például a Bonanza Banzai, a Kispál és a Borz vagy a Hiperkarma – közölte a Filmintézet.

Emlékeztettek, hogy a film világpremierje a Tallinn Black Nights Filmfesztiválon volt két évvel ezelőtt, azóta pedig olyan jelentős nemzetközi szemlékre kapott meghívást, mint az Annecy Fesztivál, a hsziani Selyemút fesztivál Kínában, a torontói Hot Docs vagy a kolozsvári Filmtettfeszt. Emellett számos más nemzetközi fesztiválon is díjazták.

A Kék Pelikán rendezője Csáki László, producere Felszeghy Ádám és Kázmér Miklós. Az operatőr Horváth Árpád, a vágó Szabó Dániel, a zeneszerző Tövisházi Ambrus és Preiszner Miklós. Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Umbrella Entertainment gyártásában készült Temple Réka szakmai támogatásával a Cinemon Entertainment koprodukciójában. A film hazai forgalmazója a JUNO11 Distribution.