Különleges helyszíneken lesznek kulturális programok a Budapest-napon, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a vasúti pályaudvarokon is lépnek fel művészek – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára kedden, a TV2 Mokka című műsorában.

Kiss-Hegyi Anita hangsúlyozta: a kezdeményezés legfontosabb célja, hogy az embereket még jobban megismertessék a magyar kultúrával, miközben azok a művészek kapjanak felületet, akiket méltánytalanul kevesen látnak fellépni. „Ha valaki nem megy el egy színházba vagy egy koncertterembe, akkor mi oda tudunk menni hozzá” – fogalmazott, hozzátéve: fel tudják hívni a figyelmet a művészekre is, akiknek „ez egy nagyszerű megjelenési lehetőség”.

Az államtitkár felidézte, hogy november 8-án, az utasellátó napon, a MÁV csoporttal közös megmozduláson több vasútállomásra is vittek kulturális műsort, állandó helyszínnek tekinthető a repülőtér is, ahol augusztus 20-ától különböző műfajokban fiatal magyar tehetségeket visznek a légikikötő különböző pontjaira. Felhívta a figyelmet arra, hogy az adventi időszakban is folytatni szeretnék a fellépések sorozatát, és elindítják a csodaváró advent programsorozatot, amikor a repülőtér és a vasútállomások mellett múzeumok udvarain is találkozhatnak majd tehetséges művészekkel az érdeklődők.

Kiss-Hegyi Anita megjegyezte, hogy Jókai évforduló van, ezért Jókait is fognak olvasni, amibe szeretnének minél több színészt bevonni, illetve osztogatnak verseket is, hogy bárki csatlakozhasson hozzájuk. Terveik között szerepel, hogy a repülőtérre kórussal mennek, illetve lesz irodalmi felolvasás is angol nyelven, mert „ezeknek a megjelenéseknek közösségépítő ereje van”.