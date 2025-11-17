Kultúra
Digitális forradalom egyetlen egy magyar filmben
Ilyet még senki nem látott
A kérdésre, hogy miért tartotta fontosnak a film elkészítését, Lajos Tamás azt mondta, szerinte a magyar katonaság, a magyar katona dicsőségéről, hazaszeretetéről, hivatástudatáról még nem készült korábban méltó mozifilmes, dramatikus alkotás.
A film utómunkálatairól elmondta, hogy a tájak, hátterek mellett a díszleteket is kiegészítették számítógéppel, és úgy forgatták le a Kabulban játszódó alkotást, hogy közben „ki sem tették a lábukat Magyarországról”.
Egy kérdésre válaszolva a film szerelmi száláról elmondta, hogy teljesen fiktív, az írói fantázia szüleménye. „Ez egy játékfilm, mese, megtörténhetett volna, de nem így történt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az alkotás a játékfilmes dramaturgia igényei és eszköztára szerint készült.
A Dyga Zsombor rendezésében készült háborús akciófilm a Sámán Pajzs fedőnevű katonai műveletet, azaz a Magyar Honvédség 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel.