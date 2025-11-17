Digitális forradalom egyetlen egy magyar filmben

Magyar film még nem készült ilyen volumenű számítógépes utómunkával – mondta Lajos Tamás producer a Sárkányok Kabul felett című magyar film hétfői sajtónapján.

Lajos Tamás producer, Dyga Zsombor rendező, Simon Péter katonai szakértő, Mészáros Blanka és Jászberényi Gábor főszereplők, valamint Petrovics-Mérei Andrea moderátor, televíziós műsorvezető (b-j) a Sárkányok Kabul felett című film sajtótájékoztatóján a Budapest Cinema City Mammutban 2025. november 17-én. November 20-tól kerül a mozikba a magyar háborús akciófilm, amely magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet

A kérdésre, hogy miért tartotta fontosnak a film elkészítését, Lajos Tamás azt mondta, szerinte a magyar katonaság, a magyar katona dicsőségéről, hazaszeretetéről, hivatástudatáról még nem készült korábban méltó mozifilmes, dramatikus alkotás.

A film utómunkálatairól elmondta, hogy a tájak, hátterek mellett a díszleteket is kiegészítették számítógéppel, és úgy forgatták le a Kabulban játszódó alkotást, hogy közben „ki sem tették a lábukat Magyarországról”.

Egy kérdésre válaszolva a film szerelmi száláról elmondta, hogy teljesen fiktív, az írói fantázia szüleménye. „Ez egy játékfilm, mese, megtörténhetett volna, de nem így történt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az alkotás a játékfilmes dramaturgia igényei és eszköztára szerint készült.

A Dyga Zsombor rendezésében készült háborús akciófilm a Sámán Pajzs fedőnevű katonai műveletet, azaz a Magyar Honvédség 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel.