2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Kultúra

Digitális forradalom egyetlen egy magyar filmben

Ilyet még senki nem látott

MH/ MTI
 2025. november 17. hétfő. 22:16
Megosztás

Magyar film még nem készült ilyen volumenű számítógépes utómunkával – mondta Lajos Tamás producer a Sárkányok Kabul felett című magyar film hétfői sajtónapján.

Digitális forradalom egyetlen egy magyar filmben
Lajos Tamás producer, Dyga Zsombor rendező, Simon Péter katonai szakértő, Mészáros Blanka és Jászberényi Gábor főszereplők, valamint Petrovics-Mérei Andrea moderátor, televíziós műsorvezető (b-j) a Sárkányok Kabul felett című film sajtótájékoztatóján a Budapest Cinema City Mammutban 2025. november 17-én. November 20-tól kerül a mozikba a magyar háborús akciófilm, amely magyar katonák személyes visszaemlékezései alapján dolgozza fel a 2021-es Sámán nevű katonai hadműveletet
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

A kérdésre, hogy miért tartotta fontosnak a film elkészítését, Lajos Tamás azt mondta, szerinte a magyar katonaság, a magyar katona dicsőségéről, hazaszeretetéről, hivatástudatáról még nem készült korábban méltó mozifilmes, dramatikus alkotás.

A film utómunkálatairól elmondta, hogy a tájak, hátterek mellett a díszleteket is kiegészítették számítógéppel, és úgy forgatták le a Kabulban játszódó alkotást, hogy közben „ki sem tették a lábukat Magyarországról”.

Egy kérdésre válaszolva a film szerelmi száláról elmondta, hogy teljesen fiktív, az írói fantázia szüleménye. „Ez egy játékfilm, mese, megtörténhetett volna, de nem így történt” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az alkotás a játékfilmes dramaturgia igényei és eszköztára szerint készült.

A Dyga Zsombor rendezésében készült háborús akciófilm a Sámán Pajzs fedőnevű katonai műveletet, azaz a Magyar Honvédség 2021-es kabuli mentőakcióját dolgozza fel.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink