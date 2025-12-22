Oroszország teljes mértékben elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett

A különmegbízott tisztázta, hogy Josh Gruenbaum, a Fehér Ház tisztviselője is jelen volt a találkozón. Kijelentette, hogy Oroszország nagyra értékeli az USA erőfeszítéseit a konfliktus megoldása és a globális biztonság helyreállítása érdekében, és teljes mértékben elkötelezett az ukrajnai béke megteremtése mellett - közölte a Ria Novosztyi .

Dmitriev a múlt hétvégén két tárgyalási fordulót folytatott Miamiban Witkoff-fal és az amerikai elnök vejével, Jared Kushnerrel.

Peszkov, az elnöki sajtótitkár szerint az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője várhatóan információkat kap Washington ukránokkal és európaiakkal folytatott kapcsolatairól. Az eredményeket ezután jelenti Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető Dmitrijeven keresztül nem közölt semmit az amerikaiakkal.

Az előzmények részeként december elején Vlagyimir Putyin fogadta Witkoffot és Kushnert a Kremlben. A két fél körülbelül öt órán át vitatta meg a békekezdeményezés lényegét, de nem sikerült kompromisszumra jutniuk.