Alkotmányosnak ítélte a román alkotmánybíróság a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt

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Alkotmányosnak ítélte szerdán a román alkotmánybíróság a medveállomány ritkítására vonatkozó törvényt, mely ellen májusban emelt alkotmányossági óvást Nicusor Dan államfő - írta az alkotmánybíróság közleménye alapján a Digi24 román hírportál.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvénytervezete ellen emelt államfői óvást az alkotmánybíróság tagjainak többsége megalapozatlannak ítélte. A testület rövid indoklásában rámutatott: az uniós élőhelyvédelmi irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy felmentést kapjanak a védett állatok elfogására és kilövésére vonatkozó tilalom alól, és ez a barnamedve esetében is érvényesül.

Nicusor Dan május 21-én jelentette be: alkotmánybírósághoz fordult a medveállomány ritkítására vonatkozó törvénytervezet kapcsán, mert szerinte a jogszabály a román alaptörvény mellett európai szabályokat is sérthet.

A román képviselőház április 22-én fogadta el a barnamedve-állomány ritkítását célzó vadászati kvóta megduplázását. Az RMDSZ által előterjesztett törvénytervezet a korábbi 426 helyett 2026-ra és 2027-re évi 859 barnamedve kilövését írja elő megelőzési céllal, és a sürgősségi kilövések számát is az eddigi kétszeresére - 55 helyett 110-re - emeli.