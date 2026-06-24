Mindig van esély kincseket lelni

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Most, hogy rengeteg ember indul a tengerparok irányába majd ott a mélybe kalandozni, nem érdektelen emlékeztetni a nagyérdeműt, hogy a hatalmas felfedezések nem minden esetben tapadnak a drága expedíciókhoz. Olykor elég egy alkalmilag magunkra öltött könnyűbúvár felszerelés vagy egy pórias víziszemüveg.

Szinte kötelező eleme minden tengerparti túrának a búvárkodás. Az egyén kap némi oktatást, magára ölti a felszerelést és már merülhet is. Odalent általában halak és egyéb színes élőlények várják az embert - ám olykor néha az elsüllyedt és a tengeri herkentyűk által belakott ladik, ott feledett horgonylánc, megunt lábas helyett/mellett értékesebb dolgok is visszaköszönhetnek a „képernyőn". Például ókori tárgyak, esetleg nagyobb szerencsével bronzszobrok.

Az utóbbi kategóriában amúgy több versenyzőt jegyeznek: így a leghíresebbek a Riace-i bronzok. A két életnagyságú, tökéletes állapotban fennmaradt görög harcos alakját az időszámításunk előtti V. században formázták meg. Fellelője egy amatőr búvár, bizonyos Stefano Mariottini volt, aki 1972-es Monasterace-i nyaralása vége felé bukkant rájuk. Az alkotások amúgy nem mélyen, a felszíntől mindössze nyolc méterre várták a feltámadást.

A képzeletbeli dobogó második helyére kerülhet a hozzánk oly közeli és méltán népszerű Adriai-tengerben, Horvátország partjainál (Mali Lošinj) előbukkant ókori görög atléta, az Apüoxüomenosz néven emlegetett bronzszobor. A szó egy olyan sportolót jelent, aki verseny után a testére tapadt olajat, homokot és port tisztítja le egy erre készült vakaróeszközzel. A művet 1996-ban egy szimpla turista fedezte fel a tengerben, majd 1999-ben emelték ki hivatásos régészek Vele Orjule szigetének közelében.