Belgrádból egyenes út vezet a Brač-szigetre

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Az Air Serbia légitársaság bejelentette, hogy a június 20-ától közvetlen repülőjáratot indított Belgrád és Brač szigete, az adriai partvidék egyik legnépszerűbb üdülőhelye között - írja a Szabad Magyar Szó.

Mint a cikkből kiviláglik, a Belgrád és Brač közötti járatok a nyári szezonban hetente kétszer, szerdánként és szombatonként közlekednek. Boško Rupić, az Air Serbia kereskedelmi és stratégiai igazgatója elmondta, hogy a lehetőség bevezetésével tovább bővül a légitársaság vonzó adriai úti célokat tartalmazó kínálata, az utasok számára pedig egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik leghíresebb szigetére.