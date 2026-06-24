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Belgrádból egyenes út vezet a Brač-szigetre

Nekünk is érdekes lehet a közvetlen járat

Külföld
  • 2026.06.24. - 09:29
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A sziget egyik festői kisvárosaAFP/ONLY WORLD/Only France/Jean Isenmann
MH
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Közvetlen járat indul Belgrádból Brač szigetére. A lehetőséget érdemes a magyar turistáknak is szem előtt tartaniuk.

Az Air Serbia légitársaság bejelentette, hogy a június 20-ától közvetlen repülőjáratot indított Belgrád és Brač szigete, az adriai partvidék egyik legnépszerűbb üdülőhelye között - írja a Szabad Magyar Szó.

Mint a cikkből kiviláglik, a Belgrád és Brač közötti járatok a nyári szezonban hetente kétszer, szerdánként és szombatonként közlekednek. Boško Rupić, az Air Serbia kereskedelmi és stratégiai igazgatója elmondta, hogy a lehetőség bevezetésével tovább bővül a légitársaság vonzó adriai úti célokat tartalmazó kínálata, az utasok számára pedig egyszerűbbé válik az eljutás Horvátország egyik leghíresebb szigetére.

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