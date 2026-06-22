Kolumbiában Abelardo De La Espriella lesz az elnök

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Az ügyvédként ismert Abelardo De La Espriella győzött a kolumbiai elnökválasztás második fordulójában, és augusztus 7-én Gustavo Petro államfő utódjaként hivatalba léphet. A szavazatok csaknem teljes feldolgozottsága mellett De La Espriella a voksok mintegy 49,7 százalékát szerezte meg, míg ellenfele, Iván Cepeda szenátor 48,7 százalékot kapott. A két jelölt között hozzávetőleg 250 ezer szavazat volt a különbség.

A választási hatóság adatai szerint több mint 26 millió választópolgár járult az urnákhoz a mintegy 41,4 millió választásra jogosult közül. A végleges eredmény kihirdetéséhez még szükség van a jegyzőkönyvek törvényben előírt ellenőrzésére. Cepeda kampánystábja közölte, hogy mintegy 33 ezer szavazóurnából származó eredményt vitat, ezért a jelölt csak a teljes hitelesítési folyamat lezárulta után kívánja elismerni a végeredményt.

A 47 éves De La Espriella politikai tapasztalat nélkül indult az elnöki tisztségért. Kampányának középpontjában a közbiztonság javítása, a fegyveres csoportok elleni határozottabb fellépés, az olaj- és gázipar bővítése, az adócsökkentés és az állami kiadások mérséklése állt. Ugyanakkor jelezte, hogy megtartaná a minimálbér korábbi emelését és egyes népszerű szociális intézkedéseket.

A 63 éves Cepeda a Petro-kormány több programjának folytatását ígérte, köztük a szociális támogatások rendszerének fenntartását, a munkaügyi reformok előmozdítását, az új olajprojektek korlátozását és a fegyveres csoportokkal folytatott béketárgyalások folytatását.