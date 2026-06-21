Ismét aratott a butaság a Délvidéken

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A szerbiai rendőrség őrizetbe vett két palánkai lakost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megtévesztettek egy idős nőt, és több millió dinár értékű pénzt, illetve ékszert szereztek meg tőle. Mint a Vajdaság Ma cikkéből kiolvasható, az 52 és 59 éves gyanúsítottak egy internetes oldalon hirdették szolgáltatásaikat, ahol fekete mágia levételét kínálták. A gyanú szerint egy 73 éves nő bizalmába férkőztek, és azt ígérték neki, hogy segítséget nyújtanak családja egészségügyi gondjainak megoldásában.

A belügyminisztérium közlése szerint a két személy ezért cserébe pénzt és ékszereket kért a sértettől, összesen mintegy hatmillió dinár (tizennyolc millió forint) értékben.