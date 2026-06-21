HIRDETÉS

Ismét aratott a butaság a Délvidéken

Fekete mágia és más marhaságok

Külföld
  • 2026.06.22. - 00:29
Cikk borítókép
Ijesztő a látvány, nyitja is a pénztárcát azonnal...AFP/Science Photo Library/SAKKMESTERKE
MH
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Hírlap
HIRDETÉS

Fekete mágia levételét ígérve csaltak ki milliókat egy idős nőtől

A szerbiai rendőrség őrizetbe vett két palánkai lakost, akiket azzal gyanúsítanak, hogy megtévesztettek egy idős nőt, és több millió dinár értékű pénzt, illetve ékszert szereztek meg tőle. Mint a Vajdaság Ma cikkéből kiolvasható, az 52 és 59 éves gyanúsítottak egy internetes oldalon hirdették szolgáltatásaikat, ahol fekete mágia levételét kínálták. A gyanú szerint egy 73 éves nő bizalmába férkőztek, és azt ígérték neki, hogy segítséget nyújtanak családja egészségügyi gondjainak megoldásában.

A belügyminisztérium közlése szerint a két személy ezért cserébe pénzt és ékszereket kért a sértettől, összesen mintegy hatmillió dinár (tizennyolc millió forint) értékben.

Kapcsolódó cikkek
fekete mágiaátverésidős nőbűnözőkSzerbiaVajdaság
HIRDETÉS

Aktuális

HIRDETÉS
HIRDETÉS

0-24

Külföld
Bővebben
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Reklám
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS
HIRDETÉS