EU-s körkép a lakásvásárlásról

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Egy friss felmérés szerint a németek 5,2 évvel később vásárolják meg az első ingatlanukat, mint a britek.

Az Európai Unióban tízből kevesebb mint hét háztartás él saját tulajdonú ingatlanban. Az Euronews Business a RE/MAX vállalat adatai alapján részletesen elemezte, hogy az európaiak hány éves korukban vásárolják meg az első ingatlanukat – ez az életkor ugyanis jelentős eltéréseket mutat a kontinens különböző részein - írja friss anyagában a Szabad Magyar Szó.

Mint olvasható, a 2025-ös adatok szerint a háztartások 68,5 százaléka él saját tulajdonú ingatlanban. Ez 2,2 százalékponttal kevesebb, mint 2010-ben volt. Az ingatlantulajdonlási arányok tág határok között mozognak - a németországi 47,2 százaléktól a szlovákiai 93,8-ig terjednek.

A öt legnagyobb európai gazdaság közül az Egyesült Királyságban a legalacsonyabb az első ingatlan megvásárlásakor mért átlagos életkor: 28,4 év. Ez egyben a második legalacsonyabb érték a vizsgált 23 ország között, Luxemburggal holtversenyben (szintén 28,4 év). Ugyanakkor az öt legnagyobb gazdaság közül Németországban a legmagasabb az első otthonteremtők átlagéletkora: 33,6 év, ami azt jelenti, hogy a németek 5,2 évvel később vásárolják meg az első ingatlanukat, mint a britek.