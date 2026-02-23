Veszélybe került a magyar energiaellátás

A Mandiner legújabb cikke arról számol be, hogy Oroszországban, a Tatárföldön, az Almetyevszk közelében fekvő kalejkinói szivattyúállomás — amely a Barátság kőolajvezeték egyik kulcsfontosságú logisztikai csomópontja és szállítási pontja — ukrán dróncsapás miatt lángolt fel.

A létesítmény a Szibériából és az Urál vidékről érkező kőolajat fogadja és továbbítja a Barátság-vezetéken keresztül, valamint ellátja a helyi finomítókat is. A támadás egy nagyszabású éjszakai drón- és rakéta csapássorozat része volt, amelyet orosz hivatalos közlések szerint több régió felett lezajlott légi-csata kísért, és jól illeszkedik Ukrajna támadásához a magyar energiaellátás ellen.

Mindeközben az orosz-ukrán határ közelében fekvő Belgorod városában a hajnali ukrán támadások súlyos károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában. Áram-, víz- és fűtéskimaradások következtek be nagy területeken — a helyiek jelentése szerint a város egyes részei sötétségbe borultak, ahol csak az autók fényszórói világítottak.

Vjacseszlav Gladkov, a Belgorod régió kormányzója, megerősítette a szolgáltatások szünetelését, és közölte, hogy a hatóságok már megkezdték a károk felmérését és a helyreállítási munkákat.

Az incidens egy nagyszabású, Oroszországot érintő légicsapássorozat része volt, amely során több száz ukrán drónt próbáltak meg az orosz légvédelmi erők lelőni egy éjszaka alatt.

A támadások tehát nem csak a határ menti régiókat érintették: mintegy 1300 km-re a frontról is olyan energetikai és olajipari infrastruktúrák kerültek veszélybe, mint amilyen a kalejkinói szivattyúállomás is, ami a magyar energiabiztonság szempontjából is kulcsfontosságú.