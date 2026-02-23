2026. február 23., hétfő

Kim Dzsongün továbbra is a pártfőtitkár

A Koreai Munkapárt kongresszusa újraválasztotta

MH/MTI
 2026. február 23. hétfő. 7:29
Korea kormányzó pártja, a Koreai Munkapárt kilencedik kongresszusán újraválasztotta Kim Dzsongünt a párt főtitkárává - jelentette a hivatalos KCNA állami hírügynökség. A döntés megerősíti Kim teljes politikai kontrollját, és elemzők szerint a rezsim a válságkezelés korszakából a hosszú távú, stabil kormányzás fázisába lépett.

Továbbra is Kim Dzsongun az észak-koreai pártfőtitkár
Fotó: STR / KCNA VIA KNS / AFP

A KCNA beszámolója szerint Kim vezetése alatt Észak-Korea nukleáris erői a katonai elrettentés központi elemévé váltak, miközben a hadsereget "elit és erős" fegyveres erővé fejlesztették. Az állami média a nukleáris elrettentőképesség "ugrásszerű javulását" hangsúlyozta, valamint azt, hogy Kim növelte az ország nemzetközi presztízsét, és kedvezőbb külső környezetet teremtett a rezsim számára.

A kongresszuson megválasztották a párt Központi Bizottságának tagjait és póttagjait, valamint módosították a pártszabályzatot. A változtatások részleteit nem hozták nyilvánosságra, de elemzők szerint több magas rangú tisztviselő - köztük korábbi külügyminiszterek és vezető katonai káderek - kikerült a testületből, ami generációs és hatalmi átrendeződésre utal.

Lim Ül-csul (Lim Eul-chul), a Kjongnam (Kyungnam) Egyetem Észak-Korea-szakértője szerint Kim újraválasztása annak deklarálása, hogy a vezetés maga mögött hagyta a krízismenedzsment időszakát, és magabiztos, stabil uralmi szakaszba lépett.

A kongresszuson nem jelent meg Kim lánya, Dzsu E (Ju Ae), akit a sajtó egy része lehetséges utódként emlegetett.

Az állami médiumok eddig nem jeleztek jelentős új bel- vagy külpolitikai irányváltást; a tanácskozás fókuszában az elmúlt időszak gazdasági nehézségeinek leküzdése és az elért eredmények álltak. Megfigyelők továbbra is várják, hogy a vezetés ad-e jelzést a nukleáris program bővítéséről, illetve az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával folytatandó párbeszédről.

