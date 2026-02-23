2026. február 23., hétfő

Külföld

Grönlandnak nincs szüksége az amerikai kórházhajóra

Donald Trump amerikai elnök akart gondoskodni a sok beteg és ellátatlan emberről

MH
 2026. február 23. hétfő. 9:30
Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök elutasította Donald Trump amerikai elnök ajánlatát, hogy kórházhajót küldjön a dán önigazgatású területre, amelyet Trump már régóta meg akar szerezni - közölte az Orosz Hírek.

Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Christian Klindt Soelbeck
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Christian Klindt Soelbeck

„Tudomásul vettük Trump elnök ötletét, hogy amerikai kórházhajót küldjön ide, Grönlandra. De nekünk van egy állami egészségügyi rendszerünk, ahol a kezelés ingyenes a polgárok számára” – mondta, ellentétben az amerikai rendszerrel.

Mindig nyitottak vagyunk a párbeszédre és az együttműködésre. Az USA-val is. De most inkább beszéljenek velünk, ahelyett, hogy többé-kevésbé véletlenszerű kitöréseket tesznek a közösségi médiában.

Hangsúlyozta azonban, hogy a párbeszédhez tiszteletben kell tartani Grönland belföldi döntéseit.

Troels Lund Poulsen dán védelmi miniszter szintén kijelentette, hogy a szigetnek nincs szüksége Trump nem kért segítségére.

„A grönlandi lakosság megkapja a szükséges egészségügyi ellátást” – mondta a tárcavezető vasárnap a dán DR csatornának, megjegyezve, hogy az állampolgárok vagy a szigeten, vagy Dániában kapnak orvosi segítséget.

