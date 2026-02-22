Külföld
Witkoff szerint jöhet a Putyin-Zelenszkij csúcs
Újabb tárgyalások jöhetnek három héten belül, az amerikai megbízott optimista
Az amerikai elnök különmegbízottja elmondta: Jared Kushnerrel együtt olyan javaslatokat terjesztettek mindkét fél elé, amelyek elősegíthetik a megbeszélések folytatását és akár egy elnöki szintű csúcstalálkozót is. Witkoff nem zárta ki, hogy amennyiben létrejön Putyin és Zelenszkij találkozója, azon Donald Trump is részt vehet. Hozzátette ugyanakkor, hogy az amerikai elnök csak akkor kapcsolódna be, ha úgy látja, valóban lezárhatja a konfliktust és a lehető legjobb eredményt érheti el.
Február 17–18-án Genfben tartották az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalások harmadik fordulóját. Az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij jelezte, hogy a negyedik forduló hamarosan esedékes. A TASZSZ egy forrásra hivatkozva arról írt, hogy az újabb egyeztetésre március 1-je előtt sor kerülhet. A CNN értesülései szerint a felek „fokozatos, de jelentős előrelépést” értek el a tűzszünet működésének kereteiről. Zelenszkij korábban közölte, utasította az ukrán delegációt, hogy vitassa meg a Putyinnal való esetleges találkozó lehetőségét.