Külföld

Witkoff szerint jöhet a Putyin-Zelenszkij csúcs

Újabb tárgyalások jöhetnek három héten belül, az amerikai megbízott optimista

MH
 2026. február 22. vasárnap. 9:28
A következő három héten belül újabb orosz–ukrán tárgyalásokra kerülhet sor, amelyek akár Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozójához is elvezethetnek – közölte a Kommerszant Steve Witkoff interjújára hivatkozva.

Witkoff szerint jöhet a Putyin-Zelenszkij csúcs
Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner
Fotó: AFP/Ludovic Marin

Az amerikai elnök különmegbízottja elmondta: Jared Kushnerrel együtt olyan javaslatokat terjesztettek mindkét fél elé, amelyek elősegíthetik a megbeszélések folytatását és akár egy elnöki szintű csúcstalálkozót is. Witkoff nem zárta ki, hogy amennyiben létrejön Putyin és Zelenszkij találkozója, azon Donald Trump is részt vehet. Hozzátette ugyanakkor, hogy az amerikai elnök csak akkor kapcsolódna be, ha úgy látja, valóban lezárhatja a konfliktust és a lehető legjobb eredményt érheti el.

Február 17–18-án Genfben tartották az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalások harmadik fordulóját. Az orosz delegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij jelezte, hogy a negyedik forduló hamarosan esedékes. A TASZSZ egy forrásra hivatkozva arról írt, hogy az újabb egyeztetésre március 1-je előtt sor kerülhet. A CNN értesülései szerint a felek „fokozatos, de jelentős előrelépést” értek el a tűzszünet működésének kereteiről. Zelenszkij korábban közölte, utasította az ukrán delegációt, hogy vitassa meg a Putyinnal való esetleges találkozó lehetőségét.

