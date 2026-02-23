Trump kórházhajót küldene Grönlandra

Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok kórházhajót küld Grönlandra, ami újabb diplomáciai feszültséget válthat ki a NATO-szövetséges Dániával – jelentette a Yahoo News a dpa beszámolója alapján.

Az amerikai elnök a Truth Social platformon azt írta: a hajó segítene ellátni azokat a betegeket, akik nem jutnak megfelelő orvosi segítséghez az Északi-sarkvidéki szigeten. Részleteket nem közölt, de úgy fogalmazott: a hajó „már úton van”.

Az amerikai haditengerészet két nagy kórházhajót üzemeltet, amelyeket korábban természeti katasztrófák, illetve a koronavírus-járvány idején vetettek be. A hajók egyenként mintegy ezer kórházi ággyal, köztük 80 intenzív osztályos férőhellyel rendelkeznek.

Grönlandon mintegy 57 ezer ember él, és nem érkeztek hírek olyan egészségügyi válságról, amely indokolná a lépést. Nem világos az sem, hogy Koppenhágával vagy a jelentős autonómiával rendelkező grönlandi vezetéssel egyeztettek-e előzetesen. Trump korábbi, az annektálás lehetőségét is felvető kijelentései már korábban is feszültséget keltettek Európában.