Török szakértő sürgeti a BRICS megerősítését
A szakértő szerint az együttműködésnek jelenleg hiányzik a világos politikai víziója és saját intézményi háttere.
Özhan úgy véli, hogy önálló gazdasági rendszer és biztonsági struktúra nélkül a BRICS nem válhat valódi globális erőközponttá. Hangsúlyozta: ha most nem kezdik el a bejelentett elképzelések megvalósítását, akkor kérdéses, mikor kerülhet erre sor.
Szerinte alternatív gazdasági és kereskedelmi infrastruktúrára van szükség a jelenlegi, az Egyesült Államok érdekeit szolgáló rendszerrel szemben.
Törökország 2024 szeptemberében nyújtotta be hivatalos kérelmét a BRICS teljes jogú tagságára.