Török szakértő sürgeti a BRICS megerősítését

A BRICS-országoknak mielőbb létre kellene hozniuk a jelenlegi világgazdasági rendszerrel szemben alternatív infrastruktúrát, és meg kellene valósítaniuk az alapításkor meghirdetett célokat – mondta Taha Özhan, az Ankara Intézet kutatási igazgatója a Lentának adott interjújában.

A szakértő szerint az együttműködésnek jelenleg hiányzik a világos politikai víziója és saját intézményi háttere.

Özhan úgy véli, hogy önálló gazdasági rendszer és biztonsági struktúra nélkül a BRICS nem válhat valódi globális erőközponttá. Hangsúlyozta: ha most nem kezdik el a bejelentett elképzelések megvalósítását, akkor kérdéses, mikor kerülhet erre sor.

Szerinte alternatív gazdasági és kereskedelmi infrastruktúrára van szükség a jelenlegi, az Egyesült Államok érdekeit szolgáló rendszerrel szemben.

Törökország 2024 szeptemberében nyújtotta be hivatalos kérelmét a BRICS teljes jogú tagságára.



