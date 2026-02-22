Pattanásig feszült a francia-amerikai viszony

A francia külügyminisztérium bekérette Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét a lyoni utcai összecsapások után elhunyt konzervatív aktivista ügyében tett nyilatkozatai miatt – jelentette a France Info alapján az RBK .

A közelmúltban brutális antifa támadás ért egy huszonhárom éves fiatalembert a dél-franciaországi Lyonban. A diákot egy politikai rendezvényen bántalmazták a szélsőbaloldali militánsok. Quentin D. a Nemesis-csoport tagja volt, amely a francia nők védelmében lépett fel az illegális migrációval szemben, és barátaival együtt tiltakozó akciót szervezett a Sciences Po Lyon intézet közelében, ahol Rima Hassan, a szélsőbaloldali LFI (La France Insoumise – Engedetlen Franciaország) EP-képviselője tartott beszédet. A csoportját megtámadták, őt pedig úgy megverték, hogy belehalt a sérüléseibe.

Az amerikai nagykövetség korábban azt írta az X-en, hogy a radikális baloldali mozgalmak erőszakos fellépése aggasztó, és szerepet játszhatott Quentin Deranc halálában. Erre Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter azt közölte: Franciaország elutasítja, hogy a tragédiát politikai célokra használják fel, és nincs szüksége „leckékre” a nemzetközi reakciós közegektől.

Charles Kushner Jared Kushner apja, aki Donald Trump vejének számít. A nagykövetet már tavaly nyáron is bekérették, amikor Emmanuel Macronnak írt levelében az antiszemitizmus erősödését és a francia kormány intézkedéseit bírálta. A francia külügy akkor a diplomáciai normák megsértését emlegette, a belügyekbe való beavatkozás tilalmára hivatkozva.