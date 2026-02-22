Oroszország az észteket fenyegeti

Ha Észtország területén Oroszország ellen irányuló nukleáris fegyverek jelennek meg, Moszkva is célba veszi az országot – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a Kommerszant beszámolója szerint.

Peszkov úgy fogalmazott: amennyiben Észtország területén Oroszországra irányított atomfegyvereket telepítenek, „Észtország területére lesz irányítva a mi nukleáris fegyverünk”, és ezt Tallinnnak világosan értenie kell. Hozzátette ugyanakkor, hogy Oroszország nem fenyeget európai országokat, és Észtországot sem.

A Kreml szóvivője szerint Moszkva minden esetben a nemzetbiztonsági érdekek alapján jár el, különösen a nukleáris elrettentés kérdésében.

Február 18-án Margus Tsahkna észt külügyminiszter jelezte: országa kész lenne NATO-nukleáris fegyverek befogadására. 2025 nyarán Hanno Pevkur védelmi miniszter arról beszélt, hogy Észtország képes fogadni olyan NATO-szövetséges repülőgépeket, amelyek nukleáris robbanófejek hordozására alkalmasak.