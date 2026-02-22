2026. február 22., vasárnap

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Oroszország az észteket fenyegeti

A Kreml szóvivője szerint Moszkva minden esetben a nemzetbiztonsági érdekek alapján jár el

MH
 2026. február 22. vasárnap. 18:08
Megosztás

Ha Észtország területén Oroszország ellen irányuló nukleáris fegyverek jelennek meg, Moszkva is célba veszi az országot – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a Kommerszant beszámolója szerint.

Oroszország az észteket fenyegeti
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: Anadolu via AFP/Sefa Karacan

Peszkov úgy fogalmazott: amennyiben Észtország területén Oroszországra irányított atomfegyvereket telepítenek, „Észtország területére lesz irányítva a mi nukleáris fegyverünk”, és ezt Tallinnnak világosan értenie kell. Hozzátette ugyanakkor, hogy Oroszország nem fenyeget európai országokat, és Észtországot sem.

A Kreml szóvivője szerint Moszkva minden esetben a nemzetbiztonsági érdekek alapján jár el, különösen a nukleáris elrettentés kérdésében.

Február 18-án Margus Tsahkna észt külügyminiszter jelezte: országa kész lenne NATO-nukleáris fegyverek befogadására. 2025 nyarán Hanno Pevkur védelmi miniszter arról beszélt, hogy Észtország képes fogadni olyan NATO-szövetséges repülőgépeket, amelyek nukleáris robbanófejek hordozására alkalmasak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink