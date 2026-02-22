2026. február 22., vasárnap

Orosz előrenyomulás a Szlavjanszk felé vezető úton

A "vojenkorok" szerint az orosz erők áttörték az ukrán védelmet a donyecki szakaszon

 2026. február 22. vasárnap. 17:34
Az orosz hadsereg áttörte az ukrán fegyveres erők védelmét a Donyecki Népköztársaságban, a Szlavjanszk felé vezető főút mentén – írja a Lenta vojenkorok értesüléseire hivatkozva. A beszámoló szerint a szlavjanszk–kramatorszki irányban az orosz csapatok folyamatosan nyomulnak előre, több védelmi állást rohammal foglaltak el.

Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Dmytro Smolienko

A közlés szerint Privolje elfoglalása után az orosz fegyveres erők a Szlavjanszk felé vezető út mentén haladtak tovább, kiszorítva az ukrán egységeket. Folytatódik Golubovka „megtisztítása” is, amelynek nagy része már orosz ellenőrzés alatt áll.

A „Dél” hadseregcsoport közben Nyikiforovkában számolja fel az ukrán erőket, és egyre közelebb kerül Fjodorovka Vtorajához. A Lenta szerint az újonnan elfoglalt terület nagysága elérheti a 3,5 négyzetkilométert.

