Külföld
Orosz előrenyomulás a Szlavjanszk felé vezető úton
A "vojenkorok" szerint az orosz erők áttörték az ukrán védelmet a donyecki szakaszon
Képünk illusztráció
Fotó: NurPhoto via AFP/Dmytro Smolienko
A közlés szerint Privolje elfoglalása után az orosz fegyveres erők a Szlavjanszk felé vezető út mentén haladtak tovább, kiszorítva az ukrán egységeket. Folytatódik Golubovka „megtisztítása” is, amelynek nagy része már orosz ellenőrzés alatt áll.
A „Dél” hadseregcsoport közben Nyikiforovkában számolja fel az ukrán erőket, és egyre közelebb kerül Fjodorovka Vtorajához. A Lenta szerint az újonnan elfoglalt terület nagysága elérheti a 3,5 négyzetkilométert.