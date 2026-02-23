Németország is korlátozhatja a közösségi médiát

A német CDU 14 éves alsó korhatárt vezetne be a közösségi média használatára, és erről pártkongresszusi határozatot is elfogadott – írja a Yahoo News a dpa alapján.

A német kormánypártok hasonló véleményen vannak, akár már jövőre jöhet a korlátozás

A javaslat szerint a szövetségi kormánynak törvényi úton kellene szabályoznia a TikTokhoz, Instagramhoz és más platformokhoz való hozzáférést, különös tekintettel a 16 év alattiak fokozott védelmére.

A párt szerint a gyerekek és fiatalok a digitális térben különösen kiszolgáltatottak, miközben a platformok üzleti modelljei az „figyelem lekötésére és viselkedésformálásra” épülnek. A CDU ezért adatvédelmi szempontból megfelelő életkor-ellenőrzést követelne, amely nem merülhet ki egyszerű önbevallásban. Szabálysértés esetén jelentős bírságokat helyeznének kilátásba, és uniós szintű harmonizációt is sürgetnek.

A párt álláspontja szerint a 14 év alattiak számára teljes hozzáférési tilalom lenne érvényben, míg 14 és 16 év között csak korlátozott, biztonsági beállításokkal ellátott használatot engednének. A 16 év felettiek esetében az algoritmusok automatikus ajánlórendszereit alapértelmezetten kikapcsolnák.

A javaslatot a kormánykoalícióban részt vevő SPD részéről is hasonló elképzelések kísérik. Felmerült például, hogy az életkor-ellenőrzést a 2027-re tervezett digitális pénztárcához kössék. A CDU emellett nagyobb átláthatóságot és gyorsabb fellépést követel az illegális tartalmak eltávolítása érdekében, valamint erősebb médiatudatossági oktatást az iskolákban.

