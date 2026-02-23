2026. február 23., hétfő

Külföld

Maxwell tiltakozik az Epstein-iratok nyilvánossága ellen

Epstein bűntársa szerint az ügy aktáinak közzététele alkotmányellenes

MH
 2026. február 23. hétfő. 6:19
Ghislaine Maxwell ügyvédei megpróbálják megakadályozni mintegy 90 ezer oldalnyi, Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó dokumentum nyilvánosságra hozatalát – írja a Yahoo News az AP alapján.

Maxwell tiltakozik az Epstein-iratok nyilvánossága ellen
Egy dátum nélküli fénykép, amelyet az amerikai Igazságügyi Minisztérium bocsátott rendelkezésre, Jeffrey Epsteinről és Ghislaine Maxwellről egy ismeretlen helyen
Fotó: AFP/Handout/US Department of Justice

A védők szerint az a törvény, amely az Epstein-ügyhöz kötődő iratok tömeges közzétételét írja elő, alkotmányellenes, mert sérti a hatalmi ágak szétválasztásának elvét.

A manhattani szövetségi bíróságra pénteken benyújtott beadvány szerint az igazságügyi minisztérium jogtalanul jutott hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek egy, már lezárt rágalmazási perhez kapcsolódnak. A keresetet egy évtizede Virginia Giuffre indította Maxwell ellen. Az iratok több mint 30 tanúvallomás átiratát és pénzügyi, illetve szexuális jellegű, magánéleti adatokat is tartalmaznak.

Maxwell jogi képviselői az Epstein Files Transparency Act nevű, decemberben elfogadott törvényt támadják, mondván: a Kongresszus nem vonhatja el a bíróságok hatáskörét saját irataik védelmében. Közben a korábbi nyilvánosságra hozatalok új részleteket tártak fel Epstein évtizedeken át tartó visszaéléseiről, ugyanakkor több áldozat sérelmezte, hogy nevük látható maradt, miközben feltételezett bántalmazóikét kitakarták.

Maxwellt 2021 decemberében 20 év börtönre ítélték. Epstein 2019-ben, még tárgyalása előtt öngyilkosságot követett el. Az igazságügyi minisztérium egyelőre nem kommentálta a mostani beadványt.

