Maxwell tiltakozik az Epstein-iratok nyilvánossága ellen

Egy dátum nélküli fénykép, amelyet az amerikai Igazságügyi Minisztérium bocsátott rendelkezésre, Jeffrey Epsteinről és Ghislaine Maxwellről egy ismeretlen helyen

A védők szerint az a törvény, amely az Epstein-ügyhöz kötődő iratok tömeges közzétételét írja elő, alkotmányellenes, mert sérti a hatalmi ágak szétválasztásának elvét.

A manhattani szövetségi bíróságra pénteken benyújtott beadvány szerint az igazságügyi minisztérium jogtalanul jutott hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek egy, már lezárt rágalmazási perhez kapcsolódnak. A keresetet egy évtizede Virginia Giuffre indította Maxwell ellen. Az iratok több mint 30 tanúvallomás átiratát és pénzügyi, illetve szexuális jellegű, magánéleti adatokat is tartalmaznak.

Maxwell jogi képviselői az Epstein Files Transparency Act nevű, decemberben elfogadott törvényt támadják, mondván: a Kongresszus nem vonhatja el a bíróságok hatáskörét saját irataik védelmében. Közben a korábbi nyilvánosságra hozatalok új részleteket tártak fel Epstein évtizedeken át tartó visszaéléseiről, ugyanakkor több áldozat sérelmezte, hogy nevük látható maradt, miközben feltételezett bántalmazóikét kitakarták.

Maxwellt 2021 decemberében 20 év börtönre ítélték. Epstein 2019-ben, még tárgyalása előtt öngyilkosságot követett el. Az igazságügyi minisztérium egyelőre nem kommentálta a mostani beadványt.



