Lelőttek egy férfit Trump birtokán

A titkosszolgálat lelőtt egy 20 éves férfit, aki jogosulatlanul behatolt Donald Trump floridai rezidenciájának területére – közölte az RBK az amerikai Secret Service tájékoztatására hivatkozva.

Az incidens február 22-én hajnali 1:30 körül történt a Mar-a-Lagónál. A férfit az északi kapunál vették észre, nála egy sörétes puskára emlékeztető tárgy és egy üzemanyaggal teli kanna volt. A titkosszolgálat ügynökei és a helyi seriffhelyettes először kapcsolatba léptek vele, majd dulakodás alakult ki, amelynek során a rendőrök tüzet nyitottak. A férfi a helyszínen életét vesztette, a hatóságok részéről senki sem sérült meg.

A történtek idején Trump nem tartózkodott a rezidencián, jelenleg Washingtonban van. A Mar-a-Lagót az elnök gyakran használja tárgyalások és politikai egyeztetések helyszíneként.

Korábban is előfordult illegális behatolás az ingatlan területére: tavaly egy texasi férfi mászott át a falon, 2019-ben pedig egy kínai nő jutott be megtévesztéssel a zárt klub területére.