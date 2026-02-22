2026. február 22., vasárnap

Előd

Külföld

Indiánok támadtak meg egy amerikai kikötőt

 2026. február 22. vasárnap. 20:27
Brazil őslakos csoportok elfoglalták az amerikai Cargill agrárvállalat egyik folyami kikötőjét az Amazonas térségében – írja a Yahoo News a dpa alapján.

Tüntetők a kikötőben
Fotó: AFP / Amazon Watch NGO / Coletivo Apoena Audiovisual

A Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns (CITA), amely 14 őslakos közösséget képvisel, közölte: a folyók „privatizációja” ellen tiltakoznak, mert az veszélyezteti megélhetésüket. Az Amazonas vízi útjai ugyanakkor stratégiai jelentőségűek a nagyvállalatok számára, mivel gabonát és nyersanyagokat szállítanak rajtuk exportcélra.

A Cargill szerint az akció erőszakos volt, különösen azt követően, hogy egy bíróság elrendelte a blokád feloldását. A demonstrálók állítólag megrongálták a cég São Pauló-i központjának homlokzatát is.

Az őslakosok már egy hónapja blokkolták a gabonaterminálhoz vezető utat. Egy szövetségi bíróság szerdán 48 órát adott a hatóságoknak a blokád felszámolására, a kikötő elfoglalására azonban szombat hajnalban került sor.

A tiltakozók egyik fő követelése egy augusztusban elfogadott kormányrendelet visszavonása, amely magánkoncessziókat és infrastrukturális beruházásokat engedélyezne három amazóniai vízi útvonalon.

