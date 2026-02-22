Így készül Irán az ajatollah elvesztésére

Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető utasította a hatalmi és katonai vezetést, hogy dolgozzon ki forgatókönyvet arra az esetre, ha őt meggyilkolnák, vagy a konfliktus miatt megbénulna az állam irányítása – írta a The New York Times hat magas rangú iráni tisztségviselőre és a Forradalmi Gárda tagjaira hivatkozva.

A beszámoló szerint Hamenei részben delegálta hatásköreit, és többlépcsős utódlási rendszert rendelt el a katonai és polgári vezetésben. A vezetőknek akár négy lehetséges helyettest is ki kell jelölniük arra az esetre, ha megszakadna a kapcsolat a legfelsőbb vezetővel vagy életét veszítené. A kulcsfontosságú döntések koordinálását Ali Laridzsánira bízta, akinek befolyása az utóbbi hónapokban erősödött.

A lap szerint tavaly, az izraeli támadás idején Hamenei három lehetséges utódot is megnevezett, nevüket azonban nem hozták nyilvánosságra.

Az Axios korábban arról írt, hogy Donald Trump adminisztrációjában felmerült Hamenei és fia, Modzstaba likvidálásának lehetősége, bár végleges döntés nem született. Mindeközben február 17-én Genfben lezárult az amerikai–iráni tárgyalások újabb fordulója a nukleáris programról. Teherán és Washington a nyilatkozatok szerint közelebb került egy megállapodáshoz.