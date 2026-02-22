Külföld
Háttértárgyalások az Északi áramlat jövőjéről
A lap szerint már megkezdődtek a „kulisszák mögötti” egyeztetések a vezetékek jövőjéről.
A beszámoló szerint az új irányításról szóló tárgyalások nem nyilvánosak, és társadalmi kontroll nélkül zajlanak. A Le Monde egyik, a Gazpromhoz közel álló, névtelenséget kérő forrása úgy fogalmazott: az Északi áramlat „egészen biztosan” szerepel az amerikai elnök, Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti zárt egyeztetéseken.
A Berliner Zeitung értesülései szerint a lehetséges konstrukció az Európai Unió formális bevonása nélkül valósulhatna meg, miközben a vezetékek működtetésében az Egyesült Államok kapna meghatározó szerepet.