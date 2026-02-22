Háttértárgyalások az Északi áramlat jövőjéről

Az Északi áramlat és az Északi áramlat 2 gázvezetékek újraindításáról folynak informális tárgyalások, akár az Európai Unió megkerülésével, amerikai irányítás mellett – írta a Berliner Zeitung .

A lap szerint már megkezdődtek a „kulisszák mögötti” egyeztetések a vezetékek jövőjéről.

A beszámoló szerint az új irányításról szóló tárgyalások nem nyilvánosak, és társadalmi kontroll nélkül zajlanak. A Le Monde egyik, a Gazpromhoz közel álló, névtelenséget kérő forrása úgy fogalmazott: az Északi áramlat „egészen biztosan” szerepel az amerikai elnök, Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti zárt egyeztetéseken.

A Berliner Zeitung értesülései szerint a lehetséges konstrukció az Európai Unió formális bevonása nélkül valósulhatna meg, miközben a vezetékek működtetésében az Egyesült Államok kapna meghatározó szerepet.