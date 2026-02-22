Az FSZB szerint az ukrán titkosszolgálatok állnak Vlagyimir Alekszejev altábornagy elleni merénylet mögött, de „brit nyom” is felfedezhető az ügyben – közölték a Telegramon .

Alekszandr Bortnyikov, az FSZB igazgatója a Vesztyi csatornának azt mondta: a GRU első helyettes vezetője elleni támadás megrendelői „egyértelműen” az ukrán szolgálatok, ugyanakkor harmadik országok „kurátori szerepe” is kirajzolódik, kifejezetten brit érintettség. Hozzátette, hogy a Kijev által elkövetett terrortámadásokra válaszlépések születnek, de ez „kényes kérdés”.

A merénylet február 6-án reggel történt a Volokolamszki országúton, ahol az altábornagyra több lövést adtak le. A támadó elmenekült, Alekszejevet kórházba szállították, és egy műtét után másnap visszanyerte az eszméletét.