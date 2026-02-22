Forrong a Közel-Kelet az amerikai nagykövet miatt

Több mint egy tucat arab és iszlám ország közös nyilatkozatban ítélte el Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövetének kijelentését – számolt be a Guardian .

Huckabee a Tucker Carlson podcastjában arról beszélt, hogy a bibliai értelmezés szerint Izraelnek joga lehet a Nílustól az Eufráteszig terjedő területhez, és egy ponton úgy fogalmazott: „rendben lenne, ha az egészet elvennék”. Később ezt ugyan túlzónak nevezte, hangsúlyozva, hogy Izrael nem kéri a teljes területet, de az expanzív törekvéseket nem ítélte el.

Vasárnap az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériuma által közzétett közös nyilatkozat „veszélyesnek és uszítónak” minősítette a szavakat. A dokumentumot többek között Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia, Katar, Törökország, Indonézia, Pakisztán, Kuvait, Omán, Bahrein, Libanon, Szíria és a Palesztin Állam, valamint az Iszlám Együttműködés Szervezete, az Arab Liga és az Öböl-menti Együttműködési Tanács is aláírta.

A közlemény szerint a kijelentések ellentétesek az ENSZ Alapokmányával és aláássák a gázai háború enyhítésére irányuló erőfeszítéseket. Több ország külön is elítélte a nagykövet szavait: Szaúd-Arábia „felelőtlennek”, Jordánia a térség szuverenitása elleni támadásnak nevezte azokat. A Palesztin Hatóság szerint Huckabee kijelentése ellentmond Donald Trump álláspontjának a Ciszjordánia annektálásáról. Az izraeli parlament elnöke, Amir Ohana ugyanakkor kiállt a nagykövet mellett.