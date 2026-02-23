Európai „Öt Szem” az USA nélkül?

Európa saját, az Egyesült Államoktól független hírszerzési együttműködés létrehozását fontolgatja az Observer híradása szerint.

Boris Pistorius német védelmi miniszter február 20-án Krakkóban arról beszélt: az úgynevezett E5-csoport – Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Olaszország és Lengyelország – akár egy európai „Öt Szem” típusú szövetséget is kialakíthatna.

A miniszter szerint a kezdeményezés célja a feltörekvő fenyegetések hatékonyabb kezelése. A javaslat része lehet közös tankerflotta és egy többnemzeti műveleti egység létrehozása is. Pistorius Oroszországot továbbra is fenyegetésként említette, és a szankciók fokozását sürgette.

A jelenlegi „Öt Szem” szövetség tagjai az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland. A transzatlanti viszony Donald Trump elnöksége alatt több feszültségen ment keresztül; 2025-ben a CIA ideiglenesen felfüggesztette az Ukrajnával folytatott hírszerzési adatmegosztást, ami európai aggodalmakat váltott ki.

Hasonló elképzelést fogalmazott meg a holland kormány is, amely a 2026–2030-as koalíciós programban szorosabb európai hírszerzési együttműködést sürgetett. A vita a stratégiai autonómia tágabb kérdésébe illeszkedik: Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök egyaránt az európai biztonsági önállóság erősítését hangsúlyozta, miközben a németek továbbra is fenntartanák a szövetséget Washingtonnal.