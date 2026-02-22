Az Iszlám Állam újra aktivalizálódik

Az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta a felelősséget két, a szíriai hadsereg személyzetét célzó támadás elkövetéséért Észak- és Kelet-Szíriában, miközben a militáns csoport jelezte, hogy új szakaszba lépett az ország vezetése elleni műveleteiben.

Szombaton a dzsihadista csoport a Dabik hírügynökségén keresztül közölte, hogy pisztollyal támadt egy „a hitehagyott szíriai rezsimhez tartozó személyre” Deir-ez-Zór tartomány Majadin városában, és géppuskákkal támadt két másik személyre az északi Rakka városában.

A szíriai védelmi minisztérium közleményében arról számolt be, hogy szombaton ismeretlen támadók megöltek egy szíriai katonát és egy civilt.

Szombat este az Iszlám Állam közzétette szóvivőjének, Abu Hadhajfa nyilatkozatát, amelyben azt állította, hogy Szíria „az iráni megszállásról a török-amerikai megszállásra váltott”. A csoport közölte, hogy „új műveleti szakaszt” indított Szíriában, egyben Ahmed es-Saraa (jelenlegi) szíriai elnököt, egy korábbi al-Kaida-vezetőt, aki 2016-ban szakított a csoporttal, majd 2024 végén egy iszlamista frakciókból álló koalíció élén megdöntötte Bassár el-Aszad korábbi elnök hatalmát, a globális koalíció „őrkutyájának” nevezte.

Az üzenetben a szervezett fogadkozott, Saraa sorsa nem lesz más, mint Aszadé. Saraa tavaly novemberben, amerikai látogatása során aláírta Szíria csatlakozását az Iszlám állam legyőzésére létrehozott globális koalícióhoz, amikor találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.