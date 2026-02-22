A brit védelmi miniszter csapatokat küldene Ukrajnába

Healy úgy fogalmazott: szeretne olyan védelmi miniszter lenni, aki brit katonákat küld Ukrajnába, mert ez a háború lezárását és a béketárgyalások sikerét jelentené. Hangsúlyozta, hogy Európa biztonságához erős és szuverén Ukrajnára van szükség.

Korábban Boris Johnson volt miniszterelnök a BBC-nek arról beszélt, hogy London és szövetségesei akár már most is küldhetnének nem harcoló egységeket, jelezve elkötelezettségüket. A brit kormány partnereivel az úgynevezett „hajlandók koalíciója” keretében dolgozik egy lehetséges békefenntartó misszión, amelyet 2025 márciusában Keir Starmer hirdetett meg, francia–brit koordinációval.

Korábban a Guardian arról írt, hogy a brit hadsereg kész részt venni egy konfliktus utáni békefenntartásban, míg a New York Times szerint Kijev és Washington semleges országok kontingensének vagy demilitarizált övezet létrehozásának lehetőségét is vizsgálja.