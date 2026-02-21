2026. február 21., szombat

Orosz-ukrán háború

Tüntetők támadták meg az albán miniszterelnök rezidenciáját + VIDEÓ

Egy csoport Molotov-koktélokat dobált a kormány székházára

 2026. február 21. szombat. 18:04
A pénteki korrupcióellenes tüntetés során Molotov-koktélokat és tűzijátékokat dobáltak a tiranai miniszterelnöki hivatalra.

Tüntetők támadták meg az albán miniszterelnök rezidenciáját + VIDEÓ
Lángok csapnak fel a tüntetők és a rendőrök közötti a miniszterelnöki hivatalnál, Tiranában, Albániában
Fotó: NurPhoto via AFP/Vlasov Sulaj

Az amerikai zászlókkal vonuló ellenzéki párt, a Demokrata Párt (PD) tagjai által irányított tüntetők a kis balkáni ország fővárosában gyűltek össze, és a baloldali Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték.

Egy csoport lázadó gyújtógránátokat dobált a kormány székházára és a rendőrökre, akik könnygázzal és vízágyúval válaszoltak. A helyi média szerint a összecsapások több órán át tartottak – írta meg az oroszhirek.hu.

