Tüntetők támadták meg az albán miniszterelnök rezidenciáját + VIDEÓ

Lángok csapnak fel a tüntetők és a rendőrök közötti a miniszterelnöki hivatalnál, Tiranában, Albániában

Az amerikai zászlókkal vonuló ellenzéki párt, a Demokrata Párt (PD) tagjai által irányított tüntetők a kis balkáni ország fővárosában gyűltek össze, és a baloldali Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték.

Egy csoport lázadó gyújtógránátokat dobált a kormány székházára és a rendőrökre, akik könnygázzal és vízágyúval válaszoltak. A helyi média szerint a összecsapások több órán át tartottak – írta meg az oroszhirek.hu.