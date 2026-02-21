Növekszik az amerikai nyomás

Kubai biztonsági tanácsadók és orvosok elhagyták Venezuelát, mivel Delcy Rodriguez ideiglenes elnök kormánya intenzív nyomással szembesül Washington részéről, hogy feloldja Latin-Amerika legkövetkezetesebb baloldali szövetségét, az ügyet ismerő források szerint.

Delcy Rodriguez venezuelai elnök több forrás szerint a védelemre bízta a venezuelai testőröket, ellentétben Nicolás Maduro leváltott elnökkel és elődjével, a néhai elnökkel, Hugo Chávezzel, akik mindketten az elit kubai erőkre támaszkodtak.

A kubai kormány szerint harminckét kubai halt meg az amerikai katonai támadásban, amely során január 3-án elfogták Madurót. Ezek a katonák és testőrök egy biztonsági megállapodás részét képezték Caracas és Havanna között, amely akkor kezdődött, amikor a kubai hírszerző ügynökök beágyazódtak a hadseregbe és Venezuela félelmetes DGCIM kémelhárítási egységébe, amely alapvető fontosságú volt a hazai ellenzék kigyomlálásához.

A kubai befolyás elengedhetetlen volt a Chavista-kormány túléléséhez – mondta Alejandro Velasco, a New York-i Egyetem történelemprofesszora és Venezuela szakértője.

A DGCIM-en belül néhány kubai tanácsadót eltávolítottak a posztjukról, egy korábbi venezuelai hírszerzési tisztviselő szerint. Két forrás szerint kubai egészségügyi dolgozók és biztonsági tanácsadók egy része az elmúlt hetekben Venezuelából Kubába utazott.

Egy, a venezuelai kormánypárthoz közel álló forrás szerint a kubaiak Rodriguez parancsára távoznak az amerikai nyomás miatt. A többi forrás nem volt világos abban a kérdésben, hogy a kubaiakat arra kényszerítették-e, hogy távozzanak az új venezuelai vezetéstől, és havanna saját akaratából távozzanak, vagy Havanna hívja haza őket.

Trump véget akar vetni a venezuelai-kubai kapcsolatoknak

A Maduro eltávolítására irányuló művelet előtt több ezer kubai orvos, ápoló és sportedző dolgozott Venezuelában a Chávez alatt megkezdett jóléti programok részeként. Cserébe Venezuela ellátta Kubát a nagyon szükséges olajforrással.

Az amerikai támadást követően Donald Trump ígéretet tett arra, hogy véget vet a Venezuela és Kuba közötti biztonsági kapcsolatnak. Kuba sok éven át élt nagy mennyiségű olajat és pénzt kapott Venezuelából. Cserébe Kuba „biztonsági szolgálatokat” nyújtott az utolsó két venezuelai diktátornak.

A Kubával való kapcsolatok megszakítására irányuló amerikai nyomásra vonatkozó kérdésekre válaszolva a Fehér Ház egyik tisztviselője azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak „nagyon jó kapcsolata van Venezuela vezetőivel”.

Venezuela Kubával való kapcsolatának megszakadása része Washington szélesebb körű stratégiájának, amely megdönti Havanna kommunista kormányát. December közepe óta Washington blokád alá vette Venezuelát, és gyakorlatilag megakadályozta, hogy olajat szállítson Kubába, gazdaságilag megfojtva ezzel a szigetországot – írta meg a Reuters.