Macron és Starmer új találkozót tervez a Hajlandóak koalíciójával

Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök február 24-én tervezik megtartani az úgynevezett „hajlandóak koalíciója” találkozóját a Kijevnek nyújtandó segítségről – írta a Le Monde újság az Élysée-palotából származó információira hivatkozva.

A Le Monde szerint a találkozó nem személyesen, hanem videókonferencia formájában kerül megrendezésre.

Az orosz fél többször is figyelmeztetett, hogy Ukrajna fegyverekkel való elárasztása csak elhúzza a konfliktust. Oroszország kategorikusan ellenzi a nyugati csapatok Ukrajnába telepítését – írta meg az oroszhirek.hu.