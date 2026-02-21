2026. február 21., szombat

Külföld

Macron és Starmer új találkozót tervez a Hajlandóak koalíciójával

A Kijevnek nyújtandó segítségről tárgyalhatnak

MH
 2026. február 21. szombat. 12:28
Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök február 24-én tervezik megtartani az úgynevezett „hajlandóak koalíciója” találkozóját a Kijevnek nyújtandó segítségről – írta a Le Monde újság az Élysée-palotából származó információira hivatkozva.

Emmanuel Macron a brit miniszterelnökkel Ukrajna finanszírozásáról tart majd tárgyalást
Fotó: AFP/POOL/Michel Euler

A Le Monde szerint a találkozó nem személyesen, hanem videókonferencia formájában kerül megrendezésre.

Az orosz fél többször is figyelmeztetett, hogy Ukrajna fegyverekkel való elárasztása csak elhúzza a konfliktust. Oroszország kategorikusan ellenzi a nyugati csapatok Ukrajnába telepítését – írta meg az oroszhirek.hu.

