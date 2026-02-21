Külföld
Macron és Starmer új találkozót tervez a Hajlandóak koalíciójával
A Kijevnek nyújtandó segítségről tárgyalhatnak
Emmanuel Macron a brit miniszterelnökkel Ukrajna finanszírozásáról tart majd tárgyalást
Fotó: AFP/POOL/Michel Euler
A Le Monde szerint a találkozó nem személyesen, hanem videókonferencia formájában kerül megrendezésre.
Az orosz fél többször is figyelmeztetett, hogy Ukrajna fegyverekkel való elárasztása csak elhúzza a konfliktust. Oroszország kategorikusan ellenzi a nyugati csapatok Ukrajnába telepítését – írta meg az oroszhirek.hu.