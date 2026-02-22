Kennedy Jr. már most is győzelmet arat

A növényvédőszer- és gyógyszeripar közelmúltbeli győzelmei rávilágítanak a kormány kényes egyensúlyozási aktusára a félidős választások előtt

A mezőgazdaság és a gyógyszeripar fellélegezhet, mivel a Fehér Ház új feladat szerint, a kábítószer-ügyletek csökkentésére kell figyelnie.

A legutóbbi bizonyíték szerdán érkezett, amikor Trump kiadott egy végrehajtási rendeletet, amely a glifozát előállítását népszerűsíti, a Kennedy gyomirtó szer és a MAHA követői úgy vélik, hogy rákkeltő.

A washingtoni lobbisták számára a lépés korai bepillantást engedett abba, hogy a középtávú realitások arra kényszerítik az adminisztrációt, hogy elmozduljon Kennedy oltásellenes, vegyianyag-ellenes terveitől.

Az utóbbi időben Kennedy egy road show-n volt, amely az új táplálkozási irányelveit népszerűsítette. Különböznek a korábbi kormányzati iránymutatásoktól a húsfogyasztás és a teljes tej fogyasztásának jóváhagyásában, de egyébként összhangban vannak az ultrafeldolgozott élelmiszerek veszélyeivel és a gyümölcsök és zöldségek előnyeivel kapcsolatos hagyományos bölcsességgel.

Kennedy sokat beszélt Trump azon erőfeszítéseiről is, hogy nyomást gyakoroljon a gyógyszergyártókra, hogy önkéntes árcsökkentést hajtsanak végre. Trump közvélemény-kutatója, Tony Fabrizio felmérései szerint Kennedy lépései, azaz a gyermekkori oltási ütemtervek népszerűtlenek.

A Fehér Ház a múlt héten nyomást gyakorolt az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalra, hogy vizsgálja felül a Moderna gyógyszergyártót. Csütörtökön Kennedy oltóanyag-tanácsadó testülete – amely arra törekedett, hogy tudományos legitimitást adjon Kennedynek a gyerekek immunizálásának csökkentésére irányuló törekvéséhez – határozatlan időre elhalasztotta a februári találkozót.

Az Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma és a Fehér Ház tisztviselői elmagyarázták, hogy a múlt héten a HHS vezetői felrázását a kábítószer-árképzésre és az adminisztráció egészségügyi napirendjének más népszerű elemeire való összpontosítás vágya vezérelte. Chris Klomp, aki a kábítószer-árképzési erőfeszítéseket vezette, most felügyeli az összes HHS műveletet.

A Fehér Ház elindította a gyógyszeripari vállalatokkal kötött megállapodásait annak bizonyítékaként, hogy csökkenti az árakat. De az ügyletek önkéntesek, és az ipar ellenállt a törvényalkotásra irányuló erőfeszítéseknek. A Legfelsőbb Bíróság döntése Trump vámtarifái ellen pénteken gyengíti az elnök nyomásgyakorlási kampányának jelentős mozgatórugóját.

Kennedy követői észrevették a váltást. A glifozátra vonatkozó rendelet például heves visszhangot váltott ki. „A Bayer most kapott engedélyt, hogy öljön. Ez az amerikaiak tömeges megmérgezése, és folytatódik” – írta Vani Hari, a MAHA egyik befolyásolója az X-en, utalva a német konglomerátumra, amely a világ legnépszerűbb gyomirtóját teszi.

A mezőgazdaság és a gyógyszeripar győzelmei aláhúzzák a Trump-adminisztráció kényes egyensúlyozási aktusát a novemberi félidős választások előtt, amely az elnök befolyását fogja alakítani hivatali idejének hátralévő részére. Az elnök nemcsak a MAHA koalíción belüli versengő frakciókkal zsonglőrködik, hanem a MAHA és a szélesebb MAGA bázisa közötti feszültségekkel is.

”Kötélen táncolnak„ – mondta Jeremy Furchtgott, a Baron Public Affairs kormányzati tanácsadó cég igazgatója. A kormány nagyon kreatívan próbál sakkozni, hogy együtt tartsa a koalíciót, győzelmeket hozzon, és megmutassa, hogy mindenki nyerhet – írta meg a Politico.