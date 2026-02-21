2026. február 21., szombat

Előd

EUR 379.08 Ft
USD 322.13 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli a globális vámtarifát

Közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására

MH/MTI
 2026. február 21. szombat. 19:16
Megosztás

Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli az általa pénteken bejelentett globális vámtételt.

Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli a globális vámtarifát
Donald Trump szombaton Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be az új vámtarifát
Fotó: NurPhoto via AFP/Lenin Nolly

Donald Trump szombaton Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be az új vámtarifát, amely a világ összes országára érvényes.

Az elnök pénteken írt alá rendeletet egy új, 10 százalékos globális vámról, miután a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi magas viszonossági vámokat.

Trump pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink