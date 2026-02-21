Külföld
Az amerikai elnök 10-ről 15 százalékra emeli a globális vámtarifát
Közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására
Donald Trump szombaton Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be az új vámtarifát
Fotó: NurPhoto via AFP/Lenin Nolly
Donald Trump szombaton Truth Social nevű közösségi platformján jelentette be az új vámtarifát, amely a világ összes országára érvényes.
Az elnök pénteken írt alá rendeletet egy új, 10 százalékos globális vámról, miután a legfelsőbb bíróság érvénytelenítette a gazdasági vészhelyzet tavalyi kihirdetésére alapozott korábbi magas viszonossági vámokat.
Trump pénteki sajtótájékoztatóján közölte, hogy alternatív eszközökkel fog élni a megsemmisített vámok pótlására.