A gázai átmeneti táborok tűzveszélyességére figyelmeztetett az ENSZ

Közleményében a szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a túlzsúfolt táborokban elsősorban a rendszerint főzésnél használt nyílt láng okozhat tüzet, kiemelve, hogy az otthonukat elvesztett családok többnyire egyetlen, megmaradt értékeikkel telezsúfolt helyiségben kénytelenek főzni és aludni.

Az OCHA adatai szerint tavaly november óta legkevesebb 12 tűzesetet jelentettek gázai táborokból, ezért a segélymunkások csak február 7. és 17. között 85 olyan családnak nyújtottak menedéket Deir Balah és Hán Júnisz településnél, akinek a gázavárosi lakóhelyiségét elemésztették a lángok - tette hozzá a szervezet.

Az OCHA egyúttal a követelményeknek jobban megfelelő, biztonságosabb szálláshelyek kialakítását sürgette, valamint felhívta a figyelmet arra is, hogy az övezet több körzetében a segélymunkásoknak még mindig egyeztetnie kell tevékenységüket az izraeli hatóságokkal. Ezzel összefüggésben azt közölte, hogy a február 12. és 19. között bejelentett 67 program közül a hatóságok csak 43-at engedélyeztek, kilencet elutasítottak, a további esetében pedig a humanitárius dolgozók nehézségekbe ütköztek.

Az OCHA egyúttal aggodalmát fejezte ki a ciszjordániai erőszakcselekmények miatt is.