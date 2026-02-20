Újraválasztották Friedrich Merzet

Az ellenjelölt nélkül induló német kancellár harmadik egymást követő elnöki ciklusra kapott bizalmat pártjától, 91 százalékos támogatottsággal, 878 támogató és 85 elutasító szavazattal. Beszédében a párt egységének megőrzését, a kormányzati felelősségvállalást és a gazdasági versenyképesség erősítését hangsúlyozta, továbbá kiállt a Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) alkotott kormánykoalíció folytatása mellett.

Akárcsak a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon a múlt hét végén, Merz most is gazdasági reformokat sürgetett, elutasította az antiszemitizmust, és ismét kizárta az együttműködést a legnagyobb ellenzéki erővel, az Alternatíva Németországért párttal (AfD).

Merz pártja az idei tartományi választások előtt a közvélemény-kutatások szerint jelentős hátrányban van, és a kancellár elismerte, hogy a tavalyi választási kampányban bejelentett reformok megvalósítása lassabban haladt a korábban jelzettnél. Ígéretet tett a bürokrácia csökkentésére, az energiaárak mérséklésére és a beruházások ösztönzésére, hangsúlyozva, hogy a gazdasági jólét Németország biztonságának alapja. Arra is figyelmeztetett, hogy a világ a nagyhatalmi versengés új korszakába lépett.

További jóléti reformokat is kilátásba helyezett, és közölte: új nyugdíjreform-javaslatokat terjesztenek elő, miután tavaly éles parlamenti vita bontakozott ki a kérdésben, saját pártjának fiatalabb tagjai részéről is.

A CDU-kongresszuson részt vett Angela Merkel korábbi kancellár is, akit a küldöttek hosszan tartó tapssal fogadtak. Megjelenését a német sajtó a párt egységét jelképező gesztusként értékelte.

Az idei tartományi választások jövő hónapban Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban kezdődnek, majd az év későbbi részében további voksolások következnek, köztük Szász-Anhalt tartományban, ahol az AfD az első kormányzati szerepében reménykedik.