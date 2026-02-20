Külföld
Újraválasztották Friedrich Merzet
Harmadik egymást követő elnöki ciklusra kapott bizalmat pártjától
Az ellenjelölt nélkül induló német kancellár harmadik egymást követő elnöki ciklusra kapott bizalmat pártjától, 91 százalékos támogatottsággal, 878 támogató és 85 elutasító szavazattal. Beszédében a párt egységének megőrzését, a kormányzati felelősségvállalást és a gazdasági versenyképesség erősítését hangsúlyozta, továbbá kiállt a Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Német Szociáldemokrata Párttal (SPD) alkotott kormánykoalíció folytatása mellett.
Akárcsak a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon a múlt hét végén, Merz most is gazdasági reformokat sürgetett, elutasította az antiszemitizmust, és ismét kizárta az együttműködést a legnagyobb ellenzéki erővel, az Alternatíva Németországért párttal (AfD).
Merz pártja az idei tartományi választások előtt a közvélemény-kutatások szerint jelentős hátrányban van, és a kancellár elismerte, hogy a tavalyi választási kampányban bejelentett reformok megvalósítása lassabban haladt a korábban jelzettnél. Ígéretet tett a bürokrácia csökkentésére, az energiaárak mérséklésére és a beruházások ösztönzésére, hangsúlyozva, hogy a gazdasági jólét Németország biztonságának alapja. Arra is figyelmeztetett, hogy a világ a nagyhatalmi versengés új korszakába lépett.
További jóléti reformokat is kilátásba helyezett, és közölte: új nyugdíjreform-javaslatokat terjesztenek elő, miután tavaly éles parlamenti vita bontakozott ki a kérdésben, saját pártjának fiatalabb tagjai részéről is.
A CDU-kongresszuson részt vett Angela Merkel korábbi kancellár is, akit a küldöttek hosszan tartó tapssal fogadtak. Megjelenését a német sajtó a párt egységét jelképező gesztusként értékelte.
Az idei tartományi választások jövő hónapban Baden-Württembergben és Rajna-vidék-Pfalzban kezdődnek, majd az év későbbi részében további voksolások következnek, köztük Szász-Anhalt tartományban, ahol az AfD az első kormányzati szerepében reménykedik.