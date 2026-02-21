Trump repülőteret nevezett el magáról

A floridai törvényhozók jóváhagyták a Palm Beach Nemzetközi Repülőtér átnevezését Donald Trump amerikai elnök tiszteletére. A törvényjavaslatot az állam szenátusa fogadta el.

A republikánusok támogatták a döntést, míg a demokraták ellenezték. A kezdeményezők az átnevezést tisztelgésnek nevezték az első elnök előtt, aki Floridát állandó rezidenciájának nyilvánította. Trump Mar-a-Lago-i rezidenciája nyolc kilométerre található a repülőtértől – írja a lenta.ru.

A szavazást követően a Trump Organization képviselői kijelentették, hogy az elnök és családja nem profitálna anyagilag az átnevezésből, és ingyenesen biztosítanák a névhasználati jogot. A cég repülőtéri nevének védjegybejelentése azonban kérdéseket vetett fel a demokraták körében.

A törvény júliusban lép hatályba, miután Ron DeSantis kormányzó aláírta és a Szövetségi Légügyi Hivatal jóváhagyta.