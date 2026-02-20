Trump befogadná Oroszországot és Kínát

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy örömmel látná, ha Oroszország és Kína csatlakozna az általa létrehozott Béketanácshoz, amelynek célja a Gázai övezet stabilizálása az Izrael és a Hamász közötti háború után. Moszkva korábban jelezte, hogy fontolóra veszi az ötletet, míg Kína elutasította azt, hivatkozva az ENSZ-szel szemben vállalt kötelezettségeire.

Donald Trump a Béketanács első ülésén hangsúlyozta, hogy semmi sem lehet fontosabb, mint a béke

Trump csütörtökön az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy számos ország már csatlakozott a tanácshoz, és „sok ország van, amelyik éppen csatlakozási folyamatban van”.

„Örömmel venném, ha Kína és Oroszország is csatlakozna” – mondta. „Meghívtuk őket. Mindkettőre szükség van. Mindenféle meggyőződésre szükség van. Nincs diszkrimináció.”

Trump nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a testület Washingtonban megtartotta alakuló ülését, amelyen mintegy 40 ország államfői és magas rangú tisztviselői vettek részt. Több mint 20 ország elfogadta az amerikai meghívást, hogy csatlakozzon a testülethez, és további mintegy 35 ország jelezte érdeklődését az ötlet iránt.

Ugyanakkor több nagy nyugati ország – köztük Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság és Olaszország – elutasította az ajánlatot. Míg egyesek attól tartottak, hogy a testület alááshatja az ENSZ tekintélyét, mások az orosz részvétel lehetőségét hozták fel indokként.

A testületet januárban, a davosi Világgazdasági Fórum keretében hozták létre, elnöke Trump, aki élete végéig tölti be ezt a tisztséget. Feladata a gázai újjáépítés és a tűzszünet végrehajtásának felügyelete. A testületet azért is bírálták, mert nincs benne palesztin képviselet, miközben Izrael elfogadta a csatlakozási meghívást.

Oroszország hivatalosan nem csatlakozott, de közölte, hogy megkapta a meghívást és tanulmányozza a javaslatot. Januárban Vlagyimir Putyin elnök még a végleges tagsági döntés meghozatala előtt felvetette, hogy 1 milliárd dollárt adományozna az Egyesült Államokban befagyasztott orosz állami vagyonból – ez pontosan egy állandó tagsági hely díja. Moszkva azonban közölte, hogy még nem kapott választ a javaslatra.

Kína elutasította a meghívást, hivatkozva a „valódi multilateralizmusra” és az ENSZ-központú nemzetközi rendszerre való elkötelezettségére, írta meg az Orosz Hírek.

A nyitó ülésen Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok 10 milliárd dollárt ígért a testület munkájához, hozzátéve, hogy kilenc másik tagállam – Kazahsztán, Azerbajdzsán, az Egyesült Arab Emírségek, Marokkó, Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia, Üzbegisztán és Kuvait – összesen 7 milliárd dollárt ígért.