Terrorakciót akadálozott meg az FSZB

Lelőttek a rendvédelmi erők tagjai a dél-oroszországi Sztavropolban egy férfit, aki ukrán megbízásból arra készült, hogy terrortámadást hajtson végre február 23-án, az orosz fegyveres erők napján - közölte pénteken az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közönségkapcsolati szolgálata.

A tájékoztatás szerint a támadó orosz állampolgár volt, egy Oroszországban betiltott ukrán terrorszervezet tagja. Arra készült, hogy pokolgépet robbantson fel a Haza Védelmezői állami alapítvány helyi kirendeltségének épületében és a közelben található katonai emlékparkban. A gyanúsított a „kurátoraitól” kapott eligazítást az improvizált robbanószerkezetek gyártásához, megvásárolta az alkatrészeket, és elrejtette őket egy előre elkészített rejtekhelyen.

Csütörtökön a hatóságok megkísérelték őrizetbe venni, amikor visszatért a titkos raktárként használt épületbe, de fegyveres ellenállást tanúsított, ezért „a tüzet viszonozva semlegesítették”. A rendfenntartók és a civilek közül senki sem sérült meg. Az FSZB által közzétett videofelvételek szerint a robbanószerkezetek szögekkel volt megtöltve.

Az orosz belügyminisztérium közölte, hogy a rendőrség péntekre virradóra Moszkvában őrizetbe vett két tizenévest, akit ukrán megbízók vettek rá bűncselekményre. Egy 19 éves kosztromai lakos felgyújtott egy rendőrautót, egy 17 éves moszkvai lakos pedig egy kanna benzinnel közelítette meg az orosz belügyminisztérium Horosevszkij kerületi ellenőrző pontját. Mindkét fiatalt online megtévesztéssel, majd megfélemlítéssel kényszerítették a bűncselekmény elkövetésére. Egyiküket egy társkereső oldalon csalták lépre.