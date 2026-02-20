Svájc szerint Orbán Viktort kell követni

A neves svájci lap főszerkesztője szerint Németországnak semleges külpolitikát kellene folytatnia, valamint dicsérte Orbán Viktor konfliktuskezelését.

Már a svájciak szerint is Orbán Viktor miniszterelnököt kell követni a béke útján

Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője szerint Németországnak Svájchoz hasonlóan semleges külpolitikát kellene folytatnia, erős hadsereggel és aktív diplomáciával – írja a Junge Freiheit nyomán a Mandiner.

Köppel példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnök visszafogott konfliktuskezelését, amelyet meggyőzőnek tart.

Köppel emellett bírálja az EU szankcióit Jacques Baud svájci ezredes ellen, valamint elutasítja Daniel Günther schleswig-holsteini miniszterelnök sajtószabadságot korlátozó kijelentéseit; szerinte a „fake news”-t cáfolni kell, nem betiltani.