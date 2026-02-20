Külföld
Spanyolország a venezuelai ideiglenes elnök mellett áll
Delcy Rodríguez elleni szankciók visszavonását kéri az Európai Uniótól
„A szankciók sosem célok, hanem eszközök a célok eléréséhez, hogy ez a széles körű, békés és demokratikus párbeszéd megvalósulhasson Venezuelában. Ha lépéseket tesznek ennek érdekében, az Európai Uniónak is lépnie kell” – fogalmazott a tárcavezető, aki alapvető fontosságúnak nevezte Venezuela jelenlegi támogatását.
Mint mondta, bízik abban, hogy az amnesztia – amely fogalmazása szerint „erős jelzés” arra, hogy Venezuela jó úton halad – a lehető legteljesebb lesz. „Mi pedig arra bátorítjuk Delcy Rodríguezt, folytassa a lépéseket ebbe az irányba”, hogy azok, akik szeretnének, hazatérhessenek Venezuelába – tette hozzá.
A venezuelai nemzetgyűlés csütörtökön fogadta el egyhangúlag az amnesztiatörvényt, amely a 2002 és 2025 között elítélt politikai foglyokra vonatkozik, de kizárja azokat, akik fegyveres vagy erőszakos cselekményeket szorgalmaztak vagy követtek el a dél-amerikai országban.
Delcy Rodríguez ideiglenes elnök még januárban ígérte meg az amnesztiatörvényt, azt követően, hogy január 3-án Nicolás Maduró elnököt és feleségét amerikai különleges erők elfogták és New Yorkba vitték, hogy kábítószer-kereskedelem vádjával bíróság elé állítsák. Azóta Caracas Washington nyomására már több száz politikai foglyot szabadon bocsátott.
A Foro Penal nevű civil szervezet szerint a venezuelai hatóságok az év eleje óta több mint 440 politikai foglyot engedtek szabadon, de több mint 600-an továbbra is őrizetben vannak. Sokan közülük a Maduro 2024-es újraválasztása elleni tüntetések során kerültek őrizetbe.
Az amnesztia számos bebörtönzött kormányellenes személy, aktivista és kritikus újságíró szabadon bocsátását eredményezheti.