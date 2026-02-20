Külföld
Földönkívülinek nevezték Obamát
A volt amerikai elnök korábbi megjegyzésére utaltak
„Ahogy előre jelezték. Az évad nagydöntőjében szerepelnek az idegenek. Obama is köztük lehet, az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetőivel együtt” – fogalmazott az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője.
Kirill Dmitrijev szerint a nyugati vezetők földönkívüli származása magyarázná a „civilizáció belülről történő aláásására” irányuló kísérleteiket – írja a lenta.ru.
Obama korábban kijelentette, hogy szerinte léteznek földönkívüliek. Megjegyezte, hogy statisztikailag a világegyetem olyan hatalmas, hogy az élet létezésének valószínűsége valahol benne meglehetősen magas.
Ezt követően Donald Trump amerikai elnök megjegyezte, hogy Obama az idegenek létezéséről beszélve titkos információkat tárt fel.