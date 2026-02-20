2026. február 20., péntek

Előd

Külföld

Földönkívülinek nevezték Obamát

A volt amerikai elnök korábbi megjegyzésére utaltak

MH
 2026. február 20. péntek. 11:44
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja ironikus megjegyzést tett az X-en Barack Obama volt amerikai elnök és az európai vezetők esetleges külföldi kapcsolataira.

Földönkívülinek nevezték Obamát
Barack Obama volt amerikai elnök
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Joe Raedle

„Ahogy előre jelezték. Az évad nagydöntőjében szerepelnek az idegenek. Obama is köztük lehet, az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetőivel együtt” – fogalmazott az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője.

Kirill Dmitrijev szerint a nyugati vezetők földönkívüli származása magyarázná a „civilizáció belülről történő aláásására” irányuló kísérleteiket – írja a lenta.ru.

Obama korábban kijelentette, hogy szerinte léteznek földönkívüliek. Megjegyezte, hogy statisztikailag a világegyetem olyan hatalmas, hogy az élet létezésének valószínűsége valahol benne meglehetősen magas.

Ezt követően Donald Trump amerikai elnök megjegyezte, hogy Obama az idegenek létezéséről beszélve titkos információkat tárt fel.

