Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja ironikus megjegyzést tett az X-en Barack Obama volt amerikai elnök és az európai vezetők esetleges külföldi kapcsolataira.

„Ahogy előre jelezték. Az évad nagydöntőjében szerepelnek az idegenek. Obama is köztük lehet, az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetőivel együtt” – fogalmazott az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője.

Kirill Dmitrijev szerint a nyugati vezetők földönkívüli származása magyarázná a „civilizáció belülről történő aláásására” irányuló kísérleteiket – írja a lenta.ru.

Obama korábban kijelentette, hogy szerinte léteznek földönkívüliek. Megjegyezte, hogy statisztikailag a világegyetem olyan hatalmas, hogy az élet létezésének valószínűsége valahol benne meglehetősen magas.

Ezt követően Donald Trump amerikai elnök megjegyezte, hogy Obama az idegenek létezéséről beszélve titkos információkat tárt fel.