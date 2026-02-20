Vlagyimir Putyin: Mindig is Kuba oldalán álltunk a függetlenségért folytatott küzdelmében

Vlagyimir Putyin orosz elnök élesen bírálta az amerikai kormányzatot a Kuba elleni blokád miatt, mondván, Moszkva elfogadhatatlannak tartja a legújabb korlátozásokat – írja a CNBC.

A kiadvány megjegyzi, hogy Putyin megjegyzése egy olyan időszakban hangzott el, amikor a szigetország egyre súlyosbodó gazdasági válsággal küzd, amelyet a Szovjetunió összeomlása óta a legnagyobb megpróbáltatáshoz hasonlítottak.

„Ez egy különleges időszak, új szankciókkal. Tudják, mit gondolunk erről. Nem fogadunk el semmi ilyesmit” – mondta a Kreml vezetője szerdán, február 18-án, Bruno Rodriguez Parrilla kubai külügyminiszterrel folytatott találkozóján – jelentette a TASS orosz hírügynökség.

A cikk megjegyzi, hogy Oroszország, amely évtizedek óta Kuba szövetségese, a közelmúltban „valóban kritikusnak” minősítette a havannai üzemanyaghelyzetet, és közölte, hogy aktívan tárgyal arról, milyen segítséget nyújthat az országnak.

„Mindig is Kuba oldalán álltunk a függetlenségért folytatott küzdelmében, a saját fejlődési útjának követéséért folytatott jogáért, és mindig is támogattuk a kubai népet” – hangsúlyozta Putyin.

Hozzátette, hogy Oroszország tisztában van Kuba elmúlt évtizedekben folytatott küzdelmével a saját szabályai szerinti élet jogáért.

„Tudjuk, milyen nehéz volt az elmúlt évtized a kubai nép számára, akik azért harcoltak, hogy a saját szabályaik szerint élhessenek és megvédhessék nemzeti érdekeiket” – tette hozzá.

A kiadvány szerint az Egyesült Államok gyakorlatilag elvágta Kubát a venezuelai olajtól, miután január 3-án rendkívüli katonai műveletet indított Nicolás Maduro venezuelai elnök megdöntésére. Kuba közlése szerint 32 állampolgára halt meg a támadásban.

Hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök vámokat vet ki minden olyan országra, amely olajat szállít Havannába, és a kubai kormányt „szokatlan és rendkívüli fenyegetésnek” nevezte.

A cikk szerint Kuba fogyatkozó olajkészletei arra késztették az ENSZ-t, hogy a hónap elején egy lehetséges humanitárius „összeomlásra” figyelmeztessen.

A kubai kormány, amely elítélte az amerikai nyomást, a közelmúltban lépéseket tett az alapvető szolgáltatások védelme és a kulcsfontosságú ágazatok üzemanyag-ellátásának korlátozása érdekében. Emellett felfüggesztette a hónap végén Havannában tervezett éves szivarfesztivált, anélkül, hogy az új dátumról részleteket közölt volna.

A kiadvány megosztotta, hogy a kubai fotók azt mutatják, hogy az utóbbi napokban szemétkupacok halmozódnak fel Havanna utcáin, mivel sok kukásautó üres kukákkal maradt.

A Fehér Ház ugyanakkor kijelentette, hogy Kuba érdekében áll a mielőbbi jelentős változások végrehajtása, bár nem szorgalmazott kormányváltást.

„Ez egy kudarcot vallott rezsim. Az országuk összeomlik, ezért úgy gondoljuk, hogy az ő érdekükben áll a lehető leggyorsabb radikális változásokat végrehajtani” – mondta Caroline Levitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerdán újságíróknak.